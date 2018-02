Stiri pe aceeasi tema

- Parisul a fost replicat la mii de kilometri pe glob, in Tianducheng, o suburbie a orașului Hangzhou din China. Un fotograf francez a vizitat micul orașel și a facut fotografii cu cladirile și obiectele de arta decorativa care imita locuri din capitala Franței. Fotograful parizian Francois Prost a calatorit…

- Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil pentru ca (insula) Corsica sa fie mentionata in Constitutia' franceza, una din principalele revendicari ale aliantei intre sustinatorii autonomiei si separatisti. Aceasta ar fi, a subliniat Macron, 'o modalitate de recunoastere…

- Cluj-Napoca, 31 ian /Agerpres/ - Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu si trebuia sa fie depus la Penitenciarul Gherla.…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj,Horea Uioreanu,a fost condamnat, miercuri, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani, sentinta fiind definitiva, transmite Mediafax. Reprezentantii…

- Curtea constitutionala spaniola a anuntat sambata ca a suspendat investirea ca presedinte al Cataloniei a lui Carles Puigdemont, care se afla in exil in Belgia, in conditiile in care este vizat de o ancheta penala in Spania, relateaza AFP.

- Curtea de Apel din Kiev a ordonat vineri ca fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, devenit lider al opozitiei in Ucraina, acuzat ca ar intentiona sa rastoarne actuala putere de la Kiev, sa fie consemnat la domiciliu pe timpul noptii, relateaza AFP si Unian. Astfel, Saakasvili va trebui sa…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Intamplarea s-a petrecut in 2014, imediat dupa ce echipa lui Burleanu a fost instalata in fruntea fotbalului romanesc. Puscas a candidat la alegerile pentru postul de presedinte al FRF si-n 2014, nu a castigat dar a ramas in structura forului. Aici, cei vechi, de pe vremea lui Mircea Sandu, fostul…

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, referitor la problemele vicepremierului Paul Stanescu din justitie, ca este "o lovitura disperata", fara sa faca alte precizari, mentionand ca daca va comenta acest lucru "asa-zisii gardieni ai statului de drept" vor spune ca influenteaza justitia.…

- Judecatoria Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in 30 de zile, scrie Unimedia. Fostul presedinte al Romaniei nu a vrut sa comenteze decizia magistratilor,…

- Intr-un caz internat de o femeie din Franța in fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a fost respins. Femeia aflata intr-un parteneriat civil cerea concediu de paternitate. Curtea afirma ca acest tip de concediu se aplica doar taților biologici.

- Plenul CCR a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) din Codul de procedura penala, text de lege care prevede ca "nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrata determina excluderea…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta are loc un nou termen in dosarul restaurantului Beirut, distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014. Atunci si au pierdut viata Ioana Nicoleta Cengher, Mihaela Tuca si Nicoleta Vasiliteanu.Cea mai mare pedeapsa a primit o George Karam, fostul patron al restaurantului…

- Un mehedintean este cercetat pentru tainuire, iar marfa pe care o transporta, in valoare de 10.000 de euro, a fost confiscata de politistii de frontiera de la ITPF Timisoara. Barbatul s-a prezentat la PTF Cenad, in acest weekend, conducand o autocamioneta inmatriculata in Franta. In vehicul transporta…

- Justitia argentiniana a ordonat vineri punerea in libertate a lui Amado Boudou, vicepresedinte al Cristinei Kirchner intre 2011 si 2015, plasat in arest preventiv la inceputul lui noiembrie intr-o afacere de venituri ilicite si spalare de bani, transmite AFP. Curtea federala pentru probleme…

- Intre 1991-1992 domnul Radu Boroianu a fost secretar de stat in Ministerul Culturii, in 1997 a fost numit ambasador al Romaniei in Elveția, senator ales in legislatura 1996 – 2000 iar in 2005 este numit secretar de stat pentru francofonie și de asemenea intre 2013 si 2014 a ocupat funcția de secretar…

- Sentinta definitiva emisa de Curtea de Apel Timisoara in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli de catre Consiliul Judetean Timis, dosar in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, prevede si modul in care trebuie recuperate prejudiciul…

- Constantin Ostaficiuc, fost presedinte al Consiliului Judetean Timis, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Timisoara, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara.

- Curtea de Apel Timiș a oferit ultimul verdict in dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara in perioada 2008-2011, iar fostul președinte al echipei, Gheorghe Chivorchian, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Chivorchian a fost gasit vinovat pentur complicitate la abuz in serviciu…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din Franța susține ca este fiul fostului monarh Mihai I. La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul Regelui Mihai, care a incetat din viața in data de 5 decembrie 2017, la reședința sa din Elveția . Regele…

- Florica Roman, judecatoare în cadrul Curții de Apel Oradea, cere celor 7 ambasadori care au criticat modul în care se modifica legile Justiției sa spuna care articole aduc atingere independenței Justiției, criticând dur lipsa de reacție a ambasadelor când a fost vorba de protocoale…

- Scrisoarea deschisa a judecatoarei Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei, cei care si-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justitiei. Magistratul cere ca reprezentantii celor…

- Ciprian Tatarușanu, goalkeeper-ul celor de la Nantes, a fost desemnat cel mai bun portar din Ligue 1 dupa prima parte a sezonului din Franța. Distincția i-a fost acordata din partea publicației Foot01, romanul fiind inclus in top de catre Jerome Rothen, fost fotbalist la PSG, in prezent analist in campionatul…

- Nationalismul este in ascensiune, mai ales in Europa si in Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, comenteaza revista The Economist, considerand alarmante noile tendinte.…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, spune ca asteapta sa se lamureasca lucrurile in dosarul in care este judecat la Curtea de Apel Constanta pentru ca ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene, considerand ca Justitia trebuie sa proclame adevarul. El a mai spus ca nu a fost luata…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie, potrivit AGERPRES.Citeste si: Mascatii…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, Florin Casuneanu, a declarat luni ca amendamentele la legislatia privind Justitia sunt "chiar absurde" si pot avea consecinte ''directe si grave'' asupra cetatenilor. "Va dati seama, marturia mincinoasa este incriminata in forma actuala…

- Judecatorul Dragos Calin, care a protestat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale, a afirmat ca manifestarea organizata de magistrati nu are nicio legatura cu politicul, ci…

- (update 11:28) „Declarațiile inaintate de Igor Dodon demonstreaza ca cetațenia a fost retrasa strict pe criterii politice. Basescu și Dodon sunt antagoniști pe scena politica, este evident ca șeful statului in momentul cand a retras cetațenia a vizat activitatea politica, or lipsirea de cetațenie te…

- Raluca Pruna spunea anul trecut ca drepturile omului sunt un lux. Pe aceeași logica, Remus Borza spune ca și justiția poate fi privita la fel, avand in vedere sumele de bani alocate. Deputatul se intreaba de ce alte ramuri, cum ar fi turismul nu primesc mai mulți bani, astfel incat economia Romaniei…

- Fostul președinte al Curții de Conturi, Nicolae Vacaroiu, se pare ca este urmarit de trecutul sau la conducerea acestei instituții. In prezent, peste 1300 de salariați au Curții de Conturi au caștigat procese in instanța cu instituția și trebuie sa-și primeasca drepturile salariale.Pe langa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a anulat, miercuri, sanctiunea excluderii din magistratura in cazul Cameliei Bogdan, inlocuind-o cu mutarea disciplinara, pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu 15 ianuarie 2018, decizia instantei fiind definitiva.

- Profesorul, savantul si omul politic Alexandru Mosanu (19 iulie 1932 - 7 decembrie 2017) Vestea trista despre trecerea la cele vesnice a lui Alexandru Mosanu, profesor universitar, doctor habilitat in stiinte istorice, presedinte de onoare al Asociatiei Istoricilor din Republica Moldova, membru de onoare…

- In urma sesizarii formulate de mai multe organizații ale magistraților, judecatorii Consiliului Constituțional au apreciat ca aceasta subordonare este 'conforma Constituției' și ca ea nu afecteaza independența Parchetului. Ei au estimat in verdictul lor ca dispozițiile contestate asigura 'o conciliere…

- Justitia argentiniana a ordonat ridicarea imunitatii parlamentare si arestarea fostei presedinte Cristina Fernandez de Kirchner, in prezent membra a Senatului, acuzata de obstructionarea anchetei cu privire la atentatul produs in 1994 impotriva unui centru comunitar evreiesc din Buenos Aires, atentat…

- Vineri, 8 decembrie 2017, Curtea de Apel București a hotarat repunerea pe rol, dupa un an de zile, a procesului privind fuziunea dintre PMP și UNPR.Noul complet de judecata, desemnat in urma autorecuzarii completului anterior, a admis ca in acest moment, conform Registrului Partidelor Politice,…

- Doi barbați, cautați de autoritațile franceze, au fost prinși de catre polițiștii hunedoreni. ”In data de 06.12.2017, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Secției de Poliție Rurala Ilia au identificat și reținut un tanar de 27 de ani, din comuna Dobra, pe numele caruia…

- Mesajul lui CTP, dupa moartea Regelui Mihai. Cristian Tudor Popescu (CTP) are o poziție dura, intr-un articol pentru Republica.ro, fața de ceea ce va urma in Familia Regala, dupa moartea fostului suveran. “Fara Mihai, casa regala nu mai este decat un oengeu milog și lacom, care, paradoxal, vrea sa fie…

- Regele Mihai va fi adus in tara saptamana viitoare, miercuri, pe 13 decembrie, zi in care sicriul va fi dus la Castelul Peles, urmand sa fie asezat in Holul de Onoare. Fostul suveran va fi inmormantat pe 16 decembrie, la Curtea de Arges. Casa Regala a anuntat, la o zi de la decesul fostului suveran,…

- „Va dati seama, sa afle de la avocat ca i-a murit bunicul, cand sunt atatia membri ai familiei. Eu l-am informat azi ca bunicul lui a murit. Nu stia, nu primise nicio informatie de genul acesta nici de la un membru al familiei regale, nici de la un alt oficial - director de Casa Regala sau altcineva.…

- 'A plecat dintre noi, dar spiritul Regelui Mihai va fi in continuare far calauzitor si reper moral pentru generatiile ce vor urma. Dat fiind faptul ca viata Regelui s-a suprapus, aproape integral, pe veacul scurs de la Marea Unire, si ca toata viata a militat fara ostenire pentru unitatea romanilor,…

- A MURIT REGELE MIHAI. Trupul Regelui va fi depus în Holul de Onoare al Castelului Peles iar slujba de înmormântare va avea loc la Curtea de Arges, în noua Catedrala, se spune într-un comunicat al Casei Regale.

- Regele Mihai a incetat din viata, joi, la ora 13.00, la resedinta sa din Elvetia, a anuntat Casa Regala a Romaniei. "La capataiul Regelui a stat, pana in ultima clipa, Alteta Sa Regala Principesa Maria, In aceasta seara, la ora 19, Custodele Coroanei va face o declaratie de presa. Trupul Regelui…

- Șeful statului francez, Emmanuel Macron, va lua dejunul, sâmbata, cu fostul președinte american Barack Obama, aflat în vizita în Franța, au anunțat surse de la Palatul Elysée, citate de AFP, informeaza Agerpres. Macron și Obama vor avea "un dejun privat",…

- Suspiciunile care-l vizeaza pe Franco Albrecht, aflat la originea unui dosar rocambolesc ce a afectat armata si serviciile de imigratie in primavara, "nu sunt suficient de argumentate" si nu justifica, prin urmare, mentinerea lui in detentie, a precizat Curtea federala de justitie de la Karlsruhe. Insa…

- Curtea de Apel din Praga a decis vineri in favoarea extradarii in SUA a cetateanului rus Evgheni Nikulin, acuzat de justitia americana de atacuri informatice care au vizat intre altele reteaua LinkedIn, transmite Reuters citand agentia de presa ceha CTK. Decizia de vineri o confirma pe cea anuntata…

- Helmuth Duckadam a primit titlul de cetațean de Onoare al Municipiului București in semn de recunoaștere pentru promovarea și susținerea sportului romanesc. Proiectul de hotarare a fost votat astazi, de consilierii generali ai Municipiului București. Invictus Team Romania s-a intors acasa. Țara noastra…

- Un contingent al Armatei Nationale va participa la Parada militara de la Bucuresti, desfasurata vineri, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti, alaturi…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel Tudor, Curtea…