Franţa: Corsica, sub cod roşu de vânt puternic Corsica se afla sub cod rosu de vant, inaintea unei "furtuni violente de proportii exceptionale" care urmeaza sa afecteze insula, a anuntat luni Meteo-France prognozand rafale de 160 km/h in capul Corsica, potrivit AFP.



Insotite de furtuna puternica si caderile de grindina provocate de depresiunea Adrian, rafalele puternice de vant au provocat deja pene de electricitate care au afectat 7.000 de persoane. Un numar de 5.000 de locuinte se aflau inca in intuneric in a doua parte a diminetii, in special in Castagniccia, a anuntat compania de electricitate franceza EDF.



