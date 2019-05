Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta din Franta si Marea Britanie au descoperit ca aerul dintr-o regiune foarte izolata a Muntilor Pirinei este plin de fragmente de microplastic, conform BBC. Echipa de cercetatori, care cuprinde oameni de stiinta de la universitatile din Strathclyde (Marea Britanie) si Toulouse (Franta),…

- Dupa ce s-au antrenat deja in sala ce va gazdui meciurile din semifinala cu Franta, din Grupa Mondiala a Fed Cup, fetele din echipa Romaniei si-au putut face o idee despre suprafata de joc. Simona Halep, de exemplu, a parut sa fie foarte multumita de zgura din sala de la Rouen, unde se vor juca, sambata…

- CHIȘINAU, 12 apr – Sputnik. Camerele, instalate pe stâlpi de patru metri înalțime, au fost testate în Marsilia și Strasbourg, iar 400 dintre acestea vor fi instalate în acest an si de trei ori mai multe vor fi instalate anul viitor, potrivit thelocal.fr. Dispozitivele…

- Aproximativ 2.000 de persoane au fost condamnate in Franta, dintre cele peste 8.700 retinute, de la inceputul miscarii de protest a ”vestelor”, pe 17 noiembrie, a anuntat ministrul francez al Justitiei Nicole Belloubet. Un raport care vine in contextul unui climat social si politic extrem de tensionat…

- Efective marite de polițiști au fost angrenate in acțiuni de cautare a unui minor care a plecat de la domiciliu, pe timp de noapte. Acesta a fost gasit in scurt timp de la sesizare, de catre polițiștii Biroului Rutier, fiind in afara oricarui pericol. La data de 5 martie, in jurul orei 23:10, polițiștii…

- Un barbat a fost impuscat de politie marti la Marsilia, in Franta, dupa ce a ranit cu cutitul patru persoane, relateaza site ul laprovence.com citat de Agerpres.roConform unor informatii obtinute de publicatia citata, un individ a ranit cu o arma alba patru persoane pe principala artera din centrul…

- Un incident a umbrit distractia unei familii venite sa petreaca sfarsitul de saptamana la munte. Un episod cu totul nedorit, ce a avut loc sambata, pe o partie din Busteni, a trimis pe mana medicilor un copil de cinci ani. Micutul s-a ranit si a avut nevoie de ajutor medical, fiind adus in Capitala,…

- Politistii din Timiș fac cercetari pentru gasirea unui baiat de 16 ani ce a disparut fara urma dintr-un centru de plasament, de aproape o saptamana. Baiatul era internat la un centru de plasament din Lugoj, iar in data de 3 februarie a plecat și nu a mai revenit. Numele bariatului este Coșergar Alexandru…