Brigada franco-germana, elicopter britanic: traditionala defilare militara de 14 iulie, de Ziua Nationala a Frantei, s-a desfasurat in acest an sub semnul cooperarii militare europene, un proiect drag presedintelui Emmanuel Macron, care a fost gazda festivitatilor, in prezenta mai multor lideri europeni, intre care si cancelarul german Angela Merkel, comenteaza AFP. Pe fondul Brexit-ului si al slabirii legaturilor transatlantice in epoca presedintelui republican Donald Trump, presedintele francez a facut din Europa apararii una dintre temele sale predilecte, considerand ca pentru Batranul Continent…