- Consiliul de Stat francez a validat decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este proportionala cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP,

- Criza sociala de proportii in Franta, dupa ce mai multi edili au trimis catre publicatia Le Monde o scrisoare prin care cer Guvernului de la Paris un plan national pentru a rezolva cererea imensa pentru azil. Mii de refugiati continua sa vina in marile orase.

- Bugetul Societatii Romane de Televiziune pe anul 2018 a fost aprobat joi in comisiile parlamentare reunite de buget-finante, fara modificari fata de propunerea Guvernului. Bugetul este in suma de 440.000.000 lei, in descrestere cu 53,8% fata de 2017, conform Agerpres."Bugetul de anul viitor…

- Bugetul Institutului Cultural Roman (ICR) pentru anul 2018 a fost avizat marti favorabil, in unanimitate, cu un amendament, de Comisiile de cultura ale Parlamentului. Membrii Comisiilor reunite au adoptat un amendament al USR care vizeaza demararea elaborarii unei documentatii tehnico-economice in…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP. * UPDATE Cântarețul…

- Atacul din Republica Democrata Congo (RDC) asupra unei baze a Castilor Albastre tanzaniene s-a soldat cu "15 morti si cel putin 53 de raniti", a anuntat vineri, intr-o declaratie, Consiliul de Securitate al ONU, potrivit AFP, citata de Agerpres. Un precedent bilant indica 14 morti. In…

- Un "omagiu popular" va fi adus sambata la Paris cantarețului Johnny Hallyday, al carui convoi funerar va cobori bulevardul Champs-Elysees, inaintea unei "serviciu religios"organizat la Biserica Madeleine, a anunțat joi președinția franceza, citata de AFP. Președintele…

- Johnny Hallyday, starul rock francez supranumit Elvis al Frantei, a murit la varsta de 74 de ani, in noaptea de marti spre miercuri. Cantaretul suferea de cancer la plamani. “Johnny Hallyday a plecat. Scriu aceste cuvinte fara sa cred acest lucru. Si totusi este adevarul. Sotul meu nu mai este. Ne-a…

- Trei zile de doliu national, dupa decesul Regelui Mihai/ Principesa Margareta: Voi continua sa servesc poporul roman VIDEO Guvernul a decretat, marti, trei zile de doliu national pentru Regele Mihai, care a murit marti 5 decembrie, la ora 13.00, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), la varsta de 96…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, va incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban, Libia si Coreea de Nord.

- La sediul Airbus din Suresnes, langa Paris, au avut loc joia trecuta perchezitii in cadrul anchetei asupra 'Kazahgate', referitoare la suspiciuni de coruptie in cazul unor contracte incheiate in timpul presedintelui francez Nicolas Sarkozy cu Astana, a anuntat grupul Airbus marti, informeaza AFP.'Confirmam…

- Consiliul orașului Paris a hotarat ca noul teren de la Roland Garros sa poarte numele jucatoarei de tenis franceze Simonne Mathieu. Anunțul a fost facut de președintele Federației de Tenis din Franța (FFT), Bernard Giudicelli, pe o rețea de socializare. "Mulțumiri orașului Paris, onoare și glorie pentru…

- 'Standul in cauza a fost inchis imediat, miercuri noaptea, sub controlul ofițerilor' de poliție, a declarat joi directoarea salonului, Muriel Kafantaris, iar expozantului i s-a interzis sa-și mai prezinte echipamentele la salonul Milipol.'Responsabilul Amnesty International a fost aici…

- Premierul libanez Saad Hariri a plecat marti de la Paris catre Cairo, potrivit unei surse aeroportuare, unde urmeaza sa se intalneasca cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi si sa discute despre criza provocata de demisia sa surpriza, relateaza AFP. Saad Hariri a decolat marti, imediat dupa…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat noi reguli de intrare in Spațiul Schengen. Astfel, se modifica sistemul de intrare și ieșire in statele care fac parte din spațiul european de libera circulație, dar și regulamentul de modificare a Codului frontierelor Schengen in legatura cu sistemul de intrare/iesire,…

- Franta va primi primii refugiati evacuati din Libia, unde domneste haosul, de Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), a anuntat luni directorul general al Oficiului Francez pentru protectia Refugiatilor si Apatrizilor (OFPRA), Pascal Brice, la finalul unei misiuni la Niamey, capitala…

- Politistul parizian si-a impuscat iubita in fata si a ucis doi barbati care au incercat sa intervina, a declarat Eric Corbaux, procuror in departamentul Pontoise. Ulterior, politistul a intrat in casa iubitei sale si l-a ucis mortal pe tatal acesteia si a ranit-o grav pe mama ei. …

- Saad Hariri, premierul demisionar libanez a ajuns sambata dimineața la Paris, unde urmeaza sa aiba o intalnire cu președintele francez Emmanuel Macron, informeaza agențiile de presa internaționale.

- Treizeci si cinci de presupusi membri ai unei grupari mafiote „Vor v Zakone“ au fost retinuti la Paris si in regiunea capitalei Frantei de catre Biroul central de lupta impotriva crimei organizate (OCLCO), care a destructurat reteaua, potrivit unei surse apropiate dosarului, relateaza AFP.

- Rafael Nadal a câstigat procesul cu fostul ministru al Sanatatii si Sportului din Franta, Roselyne Bachelot, care l-a acuzat pe tenismenul spaniol ca s-ar fi dopat. Tribunalul din Paris i-a dat câstig de cauza lui Nadal, care va primi despagubiri în valoare de 10.000…

- Mehdi Nemmouche, presupusul autor al atacului armat de la Muzeul evreiesc din Bruxelles, a fost inculpat miercuri, la Paris, in ancheta cu privire la patru jurnalisti francezi tinuti ostatici in Siria, in 2013-2014, suspectat ca a fost unul dintre temnicerii acestora, relateaza AFP. Transferat din…

- Charles Doussault 18 Fougeres 18 a studiat cu fratii Deveria, celebri litografi ai epocii, si a expus la salonul din Paris in perioada 1834 1870. In deceniul cinci, din motive necunoscute, artistul plastic s a stabilit pentru cativa ani la Bucuresti, unde a cunoscut elitele politice ale tarii. In 1843,…

- ISIS a publicat un afiș in care apare Turnul Eiffel din Paris, transformat intr-o arma. Organizația terorista amenința in legatura cu atacuri in care ar putea avea drept ținte copiii, in Franța.

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Concertul este inițiat și organizat de fiica maestrului, pianista Alina Pavalache, in cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Printre invitați se numara sopranele Mihaela Grajdeanu, Simine David (din Franța, fosta studenta a profesoarei Aneta Pavalache la Conservatorul…

- Politia rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat in centrul Moscovei la o manifestatie neautorizata impotriva presedintelui Vladimir Putin, transmite AFP. Foto: Pixabay.com Aceasta manifestatie a fost organizata la apelul opozantului radical Viaceslav Maltev, fost candidat la alegerile…

- Forțele de securitate franceze au dejucat 32 de atacuri teroriste de la instituirea starii de urgența in noiembrie 2015, a anunțat vineri Ministerul de Interne francez, citat de agenția EFE. În cei aproape doi ani care au trecut de la atentatele comise la Paris pe 13 noiembrie 2015…

- Pentru a combate impacturile din ce în ce mai grave ale schimbarilor climatice și poluarii aerului, grupurile de societate civila din 28 de țari lanseaza azi Europe Beyond Coal/Europa dincolo de carbune, o campanie colectiva menita sa catalizeze trecerea de la carbune spre surse regenerabile…

- Starea de urgenta, instaurata dupa atentatele de 13 noiembrie 2015, ia sfarsit miercuri in Franta, dupa doi ani de dezbateri puternice pe tema eficientei acestui regim de exceptie, acuzat ca aduce atingere drepturilor fundamentale, relateaaza Reuters, conform news.ro.Acest dispozitiv - creat…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 6, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului Masters 1000 de la Paris.Tecau si Rojer au invins in turul doi, cu scorul de 7-5, 3-6, 10-3, intr-o ora si 25 de minute,…

- Miercuri, 1 noiembrie, este ultima zi in care in Franța mai sunt valabile prevederile starii de urgența, instituite dupa atacurile teroriste de la 13 noiembrie 2015, in care au fost ucise 130 de persoane, relateaza DPA Starea de urgența, care inițial era prevazuta sa dureze trei…

- Președintele francez Emmanuel Macron a promulgat luni noua legi antiterorista, care va inlocui de la 1 noiembrie prevederile starii de urgența instituite dupa atentatele islamiste de la Paris din noiembrie 2015, transmite AFP. ''Aceasta lege ne va permite sa ieșim din starea de urgența…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat Italia, Franța, Portugalia și Belgia ca planurile lor privind proiectele de buget pe 2018 prezinta riscul de a nu indeplini țintele UE privind deficitul și datoria și a cerut Spaniei un proiect de buget actualizat, care sa conțina mai multe informații, transmite…

- Activitatea deosebita desfasurata de catre Federatia Romana de Oina in ultima perioada a atras atentia membrilor Asociatiei Europene a Jocurilor si Sporturilor Traditionale, astfel, presedintele federatiei Nicolae Dobre, a primit invitatia de a candida ca membru in Consiliul de Administratie al acestei…

- Tabloul de Renoir cu care se lauda Trump este fals, susțin reprezentanții unui muzeu din Chicago, care transmite ca ei sunt cei care dețin versiunea originala a tabloului ”Doua surori”, semnat de celebrul pictor impresionist francez, scrie AFP. Donald Trump spune ca este posesorul tabloului ”Doua surori”,…

- Mai mulți romani au fost raniți intr-un accident produs pe o autostrada din estul Franței. Cinci persoane, care se aflau la bordul unor mașini inmatriculate in Romania, au fost transportate la spital, duminica seara. Accidentul a avut loc pe Autostrada A4, pe sensul dintre Paris spre Metz,in apropierea…

- Opt persoane, cu varste intre 17 și 29 de ani, urmau sa fie prezentate sambata unui judecator in vederea inculparii lor in cadrul unei anchete vizand gruparea unui fost militant extremist de dreapta, suspectata ca planuia atacuri impotriva unor politicieni francezi și a unor lacașuri de cult musulmane,…

- Parlamentul francez a adoptat miercuri, printr-un ultim vot al Senatului, proiectul noii legi antiteroriste, care va inlocui de la 1 noiembrie prevederile starii de urgenta instituite dupa atentatele islamiste de la Paris din noiembrie 2015, transmit DPA si AFP.

- Tribunalul de Grande Instance din Paris a declarat ca filiala Danske Bank din Estonia a contribuit la mutarea a 15 milioane de euro din Franta si alte jurisdictii ale UE in perioada 2008-2011. Anchetatorii spun ca banii au provenit din infractiuni de frauda organizata si evaziune fiscala in Rusia.

- Franta va mentine pana la 30 aprilie controalele la frontiere, restabilite in seara atentatelor din 13 noiembrie 2015, subliniind ”persistenta” amenintarii teroriste, potrivit Ministerului de Interne, relateaza AFP. ”Aceste controale vor fi efectuate cu respectarea principiului proportionalitatii”,…

- Guvernul a aprobat in ședința de ieri, 11 octombrie, achiziționarea in sistem centralizat a 2.200 de ambulanțe noi. Aceasta decizie vine pe fondul protestelor angajaților de la Ambulanța și a vechimii mari a parcului auto. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a supus Guvernului proiectul care implica achiziționarea,…

- Un militant "antifascist" elvetian, Joachim Landwehr, a fost condamnat miercuri, in contumacie, la 7 ani de inchisoare dupa ce a lansat o racheta de semnalizare in interiorul unei masini a politiei, la Paris, in mai 2016, anunta AFP.

- Feacute;lix Pigeory 1806 Paris 1873 Paris a realizat proiecte remarcabile in arhitectura printre care statiunea balneara de la Villers sur Mer de la Canalul Manecii , fiind recompensat cu titlul de arhitect al capitalei franceze. De asemenea, ca istoric de arta, el a fondat in 1850 publicatia de specialitate…

- Este alerta in Paris, dupa ce o motocicleta a explodat in fața Consulatului Iordaniei. Informați a fost confirmata de ministrul francez de Interne, scrie The Independent. Deocamdata nu se...

- Una dintre cele cinci persoane arestate dupa descoperirea, sambata, in holul și in exteriorul unui imobil din Paris a mai multor butelii de gaz echipate cu un dispozitiv de aprindere, era in evidența pentru radicalizare, a anunțat marți ministrul de interne al Franței, Gerard Collomb, informeaza…

- Barbatul care a injunghiat mortal doua femei in apropierea garii din Marsilia a fost eliberat cu o zi inainte de comiterea atacului, dupa ce a fost retinut pentru furt, suspectul folosind sapte identitati false, a anuntat luni politia franceza, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, citat…

- Cinci persoane au fost reținute in ancheta antiterorista deschisa dupa descoperirea sambata la Paris a unui dispozitiv exploziv artizanal, a informat luni o sursa apropiata anchetei, scrie AFP. Potrivit unei alte surse apropiate anchetei, patru suspecți se aflau în arest luni…

- Investigatorii analizeaza telefonul mobil al suspectului si incearca sa afle adevarata identitate a barbatului, precum si daca are legaturi directe cu organizatia terorista Stat Islamic, care a revendicat atacul de duminica. Procurorul parizian Francois Molins a precizat ca suspectul a fost…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a declarat sambata ca invitatia facuta de presedintele francez Emmanuel Macron de a merge in vizita la Paris pe 5 octombrie nu are legatura cu referendumul pentru independenta din Kurdistan, relateaza Reuters si AFP. "Nu exista nicio legatura intre invitatie si criza…