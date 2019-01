Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Paris a respins marti orice renegociere a Acordului pentru Brexit negociat de Marea Britanie si Uniunea Europeana si a cerut Administratiei de la Londra sa faca propuneri credibile pentru Brexit, dupa votul din Parlamentul britanic de marti seara, relateaza Reuters.

- Israelul a anunțat, astazi, ca-l recunoaste pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte interimar al țarii. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul se alatura Statelor Unite, Canadei, țarilor din America Latina și țarilor europene care îl recunosc pe Guiado…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- Spania, Franta si Germania i-au dat un termen de opt zile presedintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a convoca alegeri, in caz contrar ele il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido drept ''presedinte'' al Venezuelei care sa organizeze scrutinul respectiv, relateaza AFP si Reuters.…

- Germania, Franta si Spania au anuntat sambata dupa-amiaza ca ar putea sa il recunoasca pe Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei in cazul in care Administratia Nicolas Maduro nu va convoca in urmatoarele opt zile alegeri prezidentiale anticipate, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Administrația de la Moscova il recunoaște pe Nicolas Maduro drept președintele legitim al Venezuelei și considera ca incercarile externe de a uzurpa puterea incalca legislația internaționala, a declarat Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin, citat de Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Ambasadorul Italiei a fost convocat luni seara la Ministerul francez de Externe pentru a oferi explicatii dupa ce vicepremierul Italiei Luigi Di Maio a cerut Uniunii Europene sa sanctioneze Franta pentru ca ar continua activitatile de colonizare în Africa.

- Administratia de la Paris condamna dur testarea rachetei cu raza medie de actiune din Iran, catalogand activitatea Iranului drept provocatoare si destabilizatoare, au transmis luni reprezentantii Ministerului de Externe din Franta, citati de Reuters.