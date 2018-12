Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informații din Rusia se afla in spatele atacurilor cibernetice de anul trecut care au vizat Ministerul de Externe al Cehiei, se arata intr-un raport pentru 2017 al Serviciul de Informații al Republicii Cehe (BIS), scrie Reuters. In document, serviciul de contrainformații al BIS susțne…

- Ministrul de externe francez Jean Yves Le Drian a declarat luni ca, potrivit informatiilor sale, Franta nu se afla in posesia unor inregistrari legate de asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi, contrazicand astfel afirmatiile facute de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters.…

- Coletul suspect care a determinat vineri evacuarea sediului Ministerului grec de Externe s-a dovedit a fi inofensiv, fiind vorba cel mai probabil de o farsa, relateaza Reuters. Pachetul, adresat vicepremierului Yiannis Dragasakis, continea de fapt un tensiometru electronic, au precizat surse citate…

- Vladimir Putin si Donald Trump s-ar putea intalni pe 11 noiembrie, la Paris, Franta, daca cei doi sefi de stat vor participa la evenimentul de comemorare a sfarsitului Primului Razboi Mondial, a comunicat Ministerul de Externe al Federatiei Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters.

- Autoritatile saudite au confirmat autoritatilor turce ca pot sa perchezitioneze Consulatul Arabiei Saudite de la istanbul, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului saudit de la ziarul american Washington Post Jamal Khashoggi, constata dupa ce acesta a intrat in sediul acestei misiuni,…

- Franta s-a asociat puterilor occidentale care acuza Rusia de orchestrarea unei serii de atacuri cibernetice in lume, denuntand fapte ”grave si ingrijoratoare”, relateaza Le Fiagaro, scrie news.ro.”Faptele reprosate sunt grave si ingrijoratoare. Franta isi exprima deplina solidaritate cu aliatii…

- Serviciile de informatii franceze au concluzionat ca Ministerul de Informatii iranian, controlat de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat un atentat impotriva unei reuniuni a unui grup de opozitie iranian ce urma sa fie comis pe 30 iunie la Villepinte, in apropiere de Paris, atentat…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat intr-un discurs tinut in fata Adunarii Generale a ONU ca Iranul are o facilitate nucleara secreta si a acuzat Europa ca face pe plac Teheranului, scrie Reuters conform News.ro . Netanyahu a aratat o fotografie aeriana in care Teheranul era marcat…