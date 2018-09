Franța. Concertele unui rapper, anulate pentru mesaje pro-teroriste 'Din respect pentru victimele atentatelor de la 13 noiembrie si familiile lor, (...) Medine si Bataclan au decis, din dorinta de a calma spiritele, ca concertele initial prevazute sa aiba loc la Bataclan, pe 19 si 20 octombrie 2018, sa fie amanate si mutate intr-o alta sala pariziana', a precizat Bataclan intr-un comunicat. 'Va dau intalnire la Zenith, in Paris, pe 9 februarie 2019', a anuntat la randul sau rapperul pe retelele sociale, evocand o 'decizie dureroasa' luata 'din respect pentru familiile (victimelor - n.r.) si pentru a garanta securitatea publicului'. 'Bataclan este tot ce mi-as… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

