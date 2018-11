Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez, Edouard Philippe, si primarita Parisului, Anne Hidalgo, au condus ceremoniile de comemorare, marti, a atentatelor coordonate de gruparea Stat Islamic la Paris in noiembrie 2015, soldate cu 130 de morti, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. In fata Teatrului Bataclan,…

- Serviciile de informatii franceze au concluzionat ca Ministerul de Informatii iranian, controlat de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat un atentat impotriva unei reuniuni a unui grup de opozitie iranian ce urma sa fie comis pe 30 iunie la Villepinte, in apropiere de Paris, atentat…

- Doi artiști romani i-au uimit pe criticii din Franța cu arta lor fotografica. Inventivi, au transformat imaginile și reflexele oglinzilor in fotografie abstracta. Operele lor sunt admirate in marile galerii ale lumii dar și in colecții private.

- BUCUREȘTI, 11 sept — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Chiar în ziua în care se împlinesc 17 ani de la teribilele atacuri asupra „Turnurilor gemene" din New York, moment de început al noii politici "împotriva terorismului", SUA dovedesc ca acuzațiile care li…

- Atentatele de la 11 septembrie au fost o serie de atacuri sinucigașe coordonate de Al-Qaeda contra Statelor Unite ale Americii care au avut loc la 11 septembrie 2001. In dimineața acelei zile, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri. Teroriștii au preluat controlul avioanelor,…

- Recent a vazut lumina tiparului un important si impresionant volum referitor la istoria Tomisului in perioada greco romana. Este vorba de corpus ul de inscriptii descoperite la Tomis si in teritoriul orasului antic.Cartea, aparuta in limba franceza, sub egida a doua prestigioase institutii Editura Academiei…

- ISIS a revendicat un atac comis in Franța, joi dimineața, de un barbat care și-a injunghiat soția și fiica. In ciuda revendicarii gruparii Stat islamic, parchetul antiterorist francez nu a fost sesizat, incidentul nefiind tratat ca un atentat terorist, scriu agențiile de presa. Doua femei au fost injunghiate…