Franţa: Ciocniri între "vestele galbene" şi forţele de ordine la Paris Primele ciocniri au avut loc sambata dupa-amiaza la Paris intre fortele de ordine si "vestele galbene" care au demonstrat pana in acel moment pasnic, in cel de-al optulea week-end de mobilizare, relateaza AFP. Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii au aruncat cu sticle si pietre in fortele de ordine care au ripostat cu gaze lacrimogene. Dupa un mars pasnic pe Champs-Elysees, "vestele galbene" s-au indreptat spre primaria Parisului de unde urmau sa mearga spre sediul Adunarii Nationale a Frantei. Ciocnirile cu fortele de ordine au incetinit marsul protestatarilor, a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

