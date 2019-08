Franţa: Cinci persoane arestate înaintea summitului G7, după un apel la atacarea jandarmilor Cinci persoane, dintre care unele 'apartin miscarii ''Black blocs''' (persoane care poarta la proteste haine care sa le ascunda identitatea), au fost arestate luni dimineata in Franta din cauza unor apeluri pe retelele sociale de atacare a 'unui loc de gazduire' a jandarmilor cu prilejul summitul G7 de la Biarritz, a declarat marti o sursa apropiata anchetei, citata de AFP.



Ancheta a plecat de la un mesaj postat de o femeie, domiciliata in sud-vestul Frantei si care se numara printre cei arestati. In mesaj era indicat un hotel rezervat pentru jandarmii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, dintre care unele 'apartin miscarii ''Black blocs''' (persoane care poarta la proteste haine care sa le ascunda identitatea), au fost arestate luni dimineata in Franta din cauza unor apeluri pe retelele sociale de atacare a 'unui loc de gazduire' a jandarmilor cu prilejul summitul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau doresc sa mearga cu autoturismul dinspre Spania catre Franta prin punctul transfrontalier Biriatou ca, in perioada 23 - 26 august, autoritatile locale au anuntat activarea unui plan operational pentru a face fata posibilelor…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar urma sa se deplaseze saptamana viitoare la Paris si Berlin pentru intalniri cu presedintele francez Emmanuel Macron si, respectiv, cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre Brexit inaintea summitului G7 programat in weekendul urmator la Biarritz,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat, sambata, ca il va primi pe omologul sau rus Vladimir Putin la resedinta sa de vara de la Bregancon (sud-est) pe data de 19 august, cu cateva zile inainte de summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), potrivit AFP. La finalul lunii iunie,…

- Focuri de arma au fost trase la o moschee din Brest, în nord-vestul Franței, iar doua persoane au fost ranite, viața acestora nefiind în pericol, au spus surse apropiate anchetei, relateaza AFP. Faptele au avut loc imediat dupa ora locala 16.00 (17.00 ora României) în fața…

- O explozie a ranit mai multe persoane pe o strada pietonala din Lyon, în estul Franței, au anunțat autoritațile, care privilegiaza pista unui colet capcana, scrie AFP. #BREAKING Several people injured after blast in #Lyon city center. pic.twitter.com/elLEqi4CvN— eSpaiNews…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite vineri intr o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters, relateaza AGERPRES.Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul orasului.Parchetul a indicat ca deflagratia ar fi…

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse…