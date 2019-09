Aceasta decizie amplifica miscarea lansata de zeci de mici comunitati rurale din Franta, care au decis recent sa interzica utilizarea pesticidelor in apropierea locuintelor, reprosand guvernului lipsa de actiune in acest domeniu.



'Cunoastem statutul juridic al acestor demersuri, dar trebuie sa ne angajam intr-un proces concertat pentru a schimba legea si pentru a contribui la protejarea patrimoniului nepretuit al biodiversitatii pe teritoriile noastre si a sanatatii concetatenilor nostri', au scris cele cinci municipalitati intr-un comunicat comun.



In cazul oraselor mari,…