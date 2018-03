Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie a.c., sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat…

- Cei 15 moldoveni care au furat 250 de biciclete in Franța au primit condamnari de la un an pana la șase ani de inchisoare. Sentințele au fost emise de Tribunalul din Creteil, o suburbie a Parisului.

- Doi tineri din Ocna Mureș condamnati, la Judecatoria Aiud, la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal, au obținut la Curtea de Apel pedepse cu suspendare. Lacatuș Rafael Haiduc și Rostaș Elvis Robert au fost trimiși in judecata dupa ce, in august 2017,…

- Cincisprezece cetateni din Republica Moldova, judecati pentru furt de biciclete de lux din Franta si din Belgia, au fost condamnati vineri de catre tribunalul corectional din Creteil din regiunea pariziana, la pedepse de la unu la sase ani de inchisoare.

- Intre 2014 si 2015, reteaua de ''profesionisti'', condusa din Republica Moldova, a jefuit magazine de biciclete de lux din regiunea pariziana, din nordul si centrul Frantei, precum si din Belgia, paguba totala fiind estimata la circa un milion de euro. Modul de operare al hotilor era intotdeauna…

- Pe sportivul Ilie Oloierul l-am intalnit in orașul Beziers din Sudul Franței, plin de entuziasm vorbind despre R. Moldova și performanțele sportive pe care le-ar putea obține moldovenii noștri. Are 49 de ani, este originar din satul Calugar, raionul Falești și s-a stabilit in Franța din 1996, scrie…

- Trei cetateni sirieni au fost condamnati luni la inchisoare de catre un tribunal din nordul Germaniei pentru apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic (SI), relateaza DPA. Cel mai varstnic inculpat, 27 de ani, a primit o pedeapsa de sase ani si jumatate, in timp ce ceilalti doi - care erau…

- Curtea de Apel Alba Iulia a condamnat doi cetațeni italieni la inchisoare cu suspendare și plata unor daune de aproximativ 20.000 de euro (puțin peste 90.000 de lei) catre bugetul de stat, pentru evaziune fiscala. Cei doi au primit cate 3 ani de inchisoare cu suspendare pe o perioada de incercare de…

- O instanta din Istanbul a condamnat 25 de jurnalisti la inchisoare pentru legaturi cu organizatia clericului musulman Fethullah Gulen, un fost aliat al presedintelui Recep Erdogan, care insa este acum acuzat de Turcia ca ar fi orchestrat lovitura de stat esuata din 2016, informeaza postul France 24.

- Un tribunal turc a condamnat joi 25 de jurnalisti la pedepse care ajung pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, la capatul unuia din numeroasele procese legate de tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, conform agentiei de presa Dogan, preluata de AFP. Majoritatea persoanelor condamnate au…

- Magistrații Tribunalului Arad s-au pronunțat astazi in cazul polițiștilor care au cultivat droguri la Iratoș. Nicu Boby Babota a fost condamnat la doi ani de inchisoare, iar Flavius Cosma și Sergiu Meruța au primit cate doi ani și șase luni de inchisoare, pentru trafic ilicit de droguri.„ Prin aceeasi…

- SENTINTA Andrei Hurmuz si Ionut Sergiu Batista, recidivisti arhicunoscuti de politistii barladeni, ambii din cartierul Podeni, unde sunt si vecini, au fost condamnati, ieri, la cate doi ani inchisoare cu executare, pentru infractiunea de furt. Andrei Hurmuz si Ionut Sergiu Batista, recidivisti arhicunoscuti…

- Inchisoare cu suspendare si amenda penala pentru vinovatii de explozia de la Pensiunea “Neptun” din Alba Iulia. Justiția din Alba a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar de distrugere din culpa rezultat in urma unei explozii produse la o cladire din Alba Iulia, in anul 2012. Explozia a fost cauzata…

- Curtea penala centrala din Bagdad a condamnat duminica 15 cetateni turci la pedeapsa capitala pentru apartenenta la gruparea Stat Islamic, a indicat un responsabil al justitiei irakiene, citat de AFP. Cei 15 condamnati „au recunoscut faptele'' care li se reproseaza, a precizat…

- Vestea ca Giovanni si Victor Becali au fost condamnati cu executare in dosarul „Mita pentru judecatoare” a fost primita diferit de rudele celor doi machedoni. In timp ce Gigi Becali, varul fostilor impresari, a sarit in apararea neamurilor sale, Lucian, nepotul favorit al latifundiarului, s-a distrat…

- Administratorul unui site de streaming ilegal din Franta a fost condamnat, in absenta, la doi ani de inchisoare cu executare si la plata unor despagubiri de peste 80 de milioane de euro unor parti civile, transmite AFP.

- Pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare au fost cerute vineri in fata unui tribunal din vestul Frantei impotriva a 13 soferi romani de camion si a patronului acestora, pentru furtul a 700 de roti de masini de mar...

- Frații Ioan și Victor Becali au fost din nou condamnați la inchisoare! Dupa pedeapsa din dosarul Transferurilor, cei doi au primit condamnari definitive in dosarul judecatoarei Geanina Terceanu, cea care a judecat, inițial, dosarul Transferurilor. Cei doi frați au fost condamnați, cumulat, la 13…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al Consiliului Judetean Prahova, ar urma sa se prezinte, luni, la instanta suprema, unde are loc ultimul termen al procesului in care au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare. Cei doia au fost acuzati…

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters.Citește și: Ponta, iesire FARA PRECEDENT: ' Dragnea e PROST pe bune...'Este…

- Șoferi romani de camion, condamnați in Franța. Patronul unei firme și 13 șoferi romani de camion au fost condamnați in Franța pentru ca ar fi furat aproape 700 de roți de camion. Potrivit instanței din Rennes, care i-a condamnat la inchisoare de la 2 la 5 ani, aceștia ar fi produs un prejudiciu de 670.000…

- Pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare au fost cerute vineri in fata unui tribunal din vestul Frantei impotriva a 13 soferi romani de camion si a patronului acestora, pentru furtul a 700 de roti de masini de mare tonaj, informeaza presa franceza.Toti acesti soferi de camion profesionisti…

- Pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare au fost cerute vineri in fata unui tribunal din vestul Frantei impotriva a 13 soferi romani de camion si a patronului acestora, pentru furtul a 700 de roti de masini de mare tonaj, informeaza presa franceza. Toti acesti soferi de camion profesionisti lucrau…

- 13 cetateni rusi si 3 entitati rusesti au fost inculpate de justitia americana pentru presupusa interferenta in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri procurorul special care ancheteaza acest caz, Robert Mueller, el afirmand ca cei acuzati ar fi dus "un

- Trei cetateni chinezi, doi administratori si un manger al firmei Sen Fu SRL Zlatna, condamnati la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala Liu Yachen, Liu Yan si Sun Yang au fost trimisi in judecata in martie 2016, iar prima decizie in dosar a fost pronuntata in 12 februarie 2018. Fiecare dintre…

- Sase jurnalisti turci au fost condamnati, vineri, la inchisoare pe viata, dupa ce au fost acuzati de implicare in tentativa de lovitura de stat din 2016, a relatat agentia Anadolu, citata de site-ul agentiei Associated Press.

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la închisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters.

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP...

- In acest dosar, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si fostul deputat Marko Attila-Gabor. Decizia luata miercuri de Curtea de Apel Bucuresti nu este definitiva. In acest dosar, procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte…

- Fostul șef ANI, Horia Georgescu și avocata Ingrid Mocanu au fost condamnați, marți, la patru ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de la ANRP. Decizia nu este definitiva. revenim cu amanunte Tag-uri Nume: AMOS News Justitie Comunicat de presa Stirile zilei

- Fostul deputat PNL, Theodor Nicolescu a fost condamnat la 9 ani și patru luni de inchisoare, alaturi de fostul șef al Ani, Goria Heorgescu, condamnat și el la patru ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care DNA i-a pus sub acuzare pentru ca au aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate…

- Doi tineri, implicati intr-un scandal si condamnati de instanta la 2 ani si 6 luni de inchisoare, au fost depusi in penitenciar. Politistii calaraseni au pus in aplicare masura educativa, privativa de libertate, pronuntata pe numele celor doi.

- Ieri, 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos i-au identificat si retinut pe M.S. de 38 de ani si pe M.O. de 33 de ani, ambii din localitatea Ciugud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Alba…

- Agresiunile fizice sau verbale din trafic, precum si sicanarile care duc la provocarea de pagube materiale ar putea fi sanctionate cu amenda sau chiar cu inchisoare, in functie de gravitatea lor, potrivit unei initiative legislative de modificare a Codului Rutier propusa de senatorul PNL de Bistrita-Nasaud…

- Potrivit Legii nr. 61/1991, orele de liniste sunt in intervalul 22:00 - 8:00 si intre 13:00 si 14:00. Cei care nu le respecta „prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice, in…

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- La sfarsitul acestei saptamani, inca sapte stapani de sclavi din localitatea argeseana Berevoesti, care au ingrozit o tara intreaga prin metodele de tortura folosite, au primit pedepse cu inchisorea. Sentinta, pronuntata de Tribunalul Arges, nu este definitiva. Stapanii de sclavi trebuie sa achite la…

- Doi politisti gorjeni si-au pierdut locul de munca, dupa ce au fost condamnati defintiv la inchisoare cu suspendare. Este vorba de politistii Marian Ionut Varjan si Florin Grigore Nanu Cziko, acuzati ca in urma cu doi ani au fost implicati, ...

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, care executa o pedeapsa de patru ani de inchisoare, a cerut luni la Judecatoria Sectorului 5 eliberarea conditionata. Magistrații au decis in favoarea sa și au fost de acord cu eliberarea din inchisoare. Decizia nu este definitiva, iar procurorii DNA pot face contestație,…

- La aproape opt luni de la comiterea oribilei crime, ucigasii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iasi in varsta de 21 de ani, au fost condamnati la inchisoare. Charlie White, un tanar de 19 ani, va sta la inchisoare cel putin 16 ani pana cand va putea fi eliberat conditionat, in timp ce Alex Macdonald…

- Polițiștii de la investigații criminale au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei inchisorii. Trei barbați din Dumitrița au fost condamnați la inchisoare pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare, miercuri,…

- Cinci jurnaliști din Turcia au fost condamnați marți la un an și jumatate de inchisoare pentru propaganda terorista de catre un tribunal din Istanbul. Jurnaliștii au participat la o campanie de...

- Cinci jurnalisti, intre care un fost corespondent al ziarului Liberation in Turcia, au fost condamnati marti la inchisoare pentru "propaganda terorista" de un tribunal din Istanbul, a anuntat agentia de presa privata Dogan citata de AFP, scrie news.ro.Jurnalistii Ragip Duran si Ayse Duzkan…

- Marius Ionut Turcin ndash; patru ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, evaziune fiscala in modalitatea sustragerii de la verificarile financiare si declarare fictiva ori inexacta cu privire la sediu. Constantin Doru Codreanu ndash; patru ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Instanta a admis…

- Avocații au avertizat ca parinții care incalca intimitatea copiilor lor prin postarea pe rețele de socializare a imaginilor cu aceștia fara acordul explicit al minorilor ar putea fi amendați cu pana la 39.500 euro. In anumite cazuri, parinții care nu respecta legile care reglementeaza dreptul la viața…

- Magistratii Curtii de Apel Iasi au hotarat, luni, condamnarea la inchisoare cu executare in cazul a mai multor profesori de la Universitatea Petre Andrei din Iasi implicati in dosarul de luare de mita, printre acestia fiind si fostul rector Sorin Bocancea. Deciziile magistratilor Curtii de Apel Iasi…

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…