- Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian, le-a cerut turistilor sa manifeste prudenta maxima in sudul regiunii Sahel, dupa rapirea a doi francezi in Benin, subliniind ca jihadistii sunt din ce in ce mai mobili in aceasta regiune, informeaza AFP. "Trebuie sa fie luata cea mai mare…

- Forțele speciale franceze au eliberat patru ostatici - doi francezi, o americana și o sud-coreeana - în cadrul unei operațiuni "complexe" în nordul Burkina Faso, în cursul careia doi militari francezi au fost uciși, au anunțat vineri autoritațile, citate de AFP."Aceasta…

- 'Consideram ca inca nu suntem acolo', a declarat ea la postul de stiri BFM TV si la radio RMC. 'Trebuie reflectat mai intai care ar fi conditiile pentru folosirea unui portavion european', a spus Florence Parly. 'Una este sa il construim impreuna si alta este sa il punem sub un comandament european.…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a subliniat luni sentimentul de responsabilitate al Berlinului în urma preluarii președinției rotative a Consiliului de Securitate al ONU, despre care a spus ca a fost "în inima" ONU, relateaza DPA, potrivit Mediafax."Vrem…

- Germania preia luni, 1 aprilie, presedintia prin rotatie a Consiliului de Securitate al ONU, informeaza dpa preluata de Agerpres. Ministrul de externe german Heiko Maas este asteptat la New York, pentru a prelua presedintia de la omologul sau francez Jean-Yves Le Drian. Cele doua…

- Ministrul francez al Apararii, Florence Parly, a declarat luni ca Europa este ingrijorata fața de angajamentul Statelor Unite privind NATO, criticand politicile președintelui american Donald Trump in ceea ce privește alianța militara, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. "Europenii…

- Ministrul iranian de Externe Javad Zarif a acuzat Israelul de acțiuni instigatoare la razboi și a avertizat ca acest tip de comportament, practicat și de catre Statele Unite, crește riscul izbucnirii unui razboi în regiune, relateaza Mediafax citând Reuters.„Cu siguranța exista…

- Actele antisemite au crescut cu 74% in Franta anul trecut, a deplans ministrul francez de interne, Christophe Castaner, dupa mai multe acte impotriva evreilor care au avut loc recent la Paris si la periferia capitalei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Antisemitismul se raspandeste ca o otrava",…