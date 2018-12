Stiri pe aceeasi tema

- Programul incarcat, dorinta de a fi mai competitivi, dar si accesul la tehnologia care permite conectarea permanenta la sarcinile de serviciu ii fac pe aproape 70% dintre angajatii romani din sectorul privat sa lucreze si dupa terminarea orelor de lucru, la birou sau acasa, arata un sondaj remis luni.…

- În ciuda palmaresului impresionat al reprezentativei ”cocosului galic”, actualul director tehnic al loturilor nationale masculine spune ca România poate furniza surpriza în fata Frantei pe 28 octombrie la Cluj în cel mai tare meci al tricolorilor din ultimii ani.…

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) a sesizat Comisia Europeana de faptul ca autoritatile din Belgia si Franta sechestreaza camioane romanesti, din dorinta acestor tari de a proteja capitalul autohton, potrivit unui comunicat al FORT. "Pe fondul nepăsării autorităţilor…

- Decretul a fost publicat in Jurnalul Oficial. El le permite locuitorilor asigurati in caz de catastrofe naturale sa fie despagubiti de asigurator. Revarsarea raului Aude, provocata de precipitatii echivalente celor unui semestru obisnuit, i-a luat prin surprindere pe locuitorii departamentului, plasat…

- O carte grandioasa și-a gasit locul chiar la biblioteca publica raionala ”Grigore Vieru” din Calarași. Recent, aceasta a fost instalata in scuarul bibliotecii. De fapt, este aceeași carte care a stat in fața Consiliului raional timp de patru ani. Iar cea care a venit cu inițiativa ca acest monument…

- Un cerșetor roman a fost lovit cu scaunul in cap de un francez. Totul s-a intamplat la o terasa, iar motivul pentru care barbatul a recurs la acest gest este unul incredibil! Un cersetor roman canta langa o terasa din Franța. Tanarul se acompania la o armonica, iar dintr-un difuzor se auzea o melodie…

- La acest lucru atrag atenția unii editori, care susțin ca la noi carțile se vând, dar nu se cumpara La începutul anilor ’90, odata cu mișcarea de eliberare naționala, scriitorii erau considerați drept eroi și reprezentanți ai elitei naționale a R. Moldova. Astazi,…

- Madalina Stoica-Blanchard s-a facut remarcata pe piața parfumurilor de nișa, creațiile ei fiind distinse cu trofee importante in industria frumuseții. Este din Campulung Muscel, a emigrat in SUA, și-a intalnit marea dragoste in Franța și, impreuna cu soțul ei, Julien Blanchard, a deschis in 2012 o casa…