Franta, cea mai vizitata tara din lume, "dezamagita" de veniturile din turism

- "Ma enerveaza ce a facut Macron, iar el, noi il vedem pe Cioloș ca exponent, e un executant al mandatelor date de Macron. Realitatea este ca, spre deosebitede ultimele 3 cicluri electorale la nivel european, azi PPE plus socialiștii nu mai au majoritate, deci nu mai pot trece prin votul Parlamentului…

- Romania U21 va juca luni, de la ora 22:00, contra Franței U21, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. „Tricolorii" au nevoie de un egal pentru a se califica in semifinale. Franța U21 - Romania U21 va fi in direct pe TVR 1 și TVR HD, de la ora 22:00, și liveTEXT, foto, video pe GSP.RO. ...

- BRUXELLES, 21 iunie - Sputnik, Daniela Porovaț. Negocierile pentru funcțiile de top al Europei nu au nimic democratic. © AP Photo / Thomas FreyMatteo Salvini se cearta cu Bruxelles-ul ca sa salveze banii Italiei Cetațenii europeni și-au jucat rolul la alegerile de la finele lunii mai, iar…

- Intre 1.000 si 2.000 de persoane participante ale miscarii sociale a “vestelor galbene” au manifestat sambata pe strazile din Paris, pe o vreme insorita si intr-o ambianta festiva, in pofida unei mobilizari tot mai slabe, relateaza AFP, titrat de Agerpres. Echipati cu fluiere sau tamburine, manifestantii…

- A.C.S. Ciprian Sfantu Gheorghe a participat la Cupa Europeana de Inot, ce a avut loc la Paris, capitala și cel mai mare oraș al Franței. Acest concurs, certificat de catre Federația Franceza de Inot, a avut loc in parteneriat cu Comitetul Regional pentru Inot (LIFN), Comitetul Departamental Paris…

- Lidera extremei drepte din Franta, Marine Le Pen, a declarat ca doreste sa formeze o “super-factiune” cu alte partide politice cu viziuni similare in viitorul Parlament European, transmite sambata dpa. Le Pen, care conduce Adunarea Nationala (AN, fostul Front National din Franta, extrema dreapta,…

- Datorita opoziției lui Macron Divergentele dintre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel slabesc sansele lui Manfred Weber, candidatul sustinut de aceasta la presedintia Comisiei Europene, si ar putea deschide calea pentru numirea unei femei la conducerea executivului…