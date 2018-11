Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Paris va lansa cea mai mare flota de biciclete electrice din lume, intr-o schema finantata de stat care are rolul sa permita navetistilor sa foloseasca acest mijloc de transport, sa reduca aglomeratia in trafic si poluarea, transmite Reuters preluata de news.roIncepand din septembrie…

- Franta nu exclude adoptarea de sanctiuni impotriva Arabiei Saudite daca se va dovedi ca autoritatile acestei tari au fost implicate in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters si AFP. Franta i-a cerut…

- Sotia fostului sef al Interpol Meng Hongwei a angajat doua firme de avocatura pentru a o ajuta sa il gaseasca pe sotul sau, care este disparut de cand a efectuat o vizita in China sa natala in urma cu peste o luna, potrivit Reuters preluata de Agerpres. La cateva zile dupa ce sotia lui Meng…

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Franta intentioneaza sa implementeze noi regulamente pentru a interzice accesul scuterelor electrice si al altor mijloace de transport individual pe trotuarele si aleile pietonale, a anuntat marti ministrul Transporturilor din aceasta tara, Elisabeth Borne, citata de DPA si Reuters. Noua generatie de…

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga. Propunerea oficială va fi făcută de Guvern în cursul zilei de marţi…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…

- John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a declarat luni ca Statele Unite au convenit cu Regatul Unit si cu Franta sa reactioneze mai dur in cazul unui nou atac cu arme chimice din partea guvernului Siriei, informeaza Reuters.