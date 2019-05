Alerta de ”COLECTIV”!

Ultimul act procedural cat de cat semnificativ derulat in judecarea procesului ”COLECTIV” dateaza tocmai din luna februarie si nu face decat sa consfinteasca odata in plus ”fundatura” in care au ajuns magistratii cu aceasta ancheta care se dovedeste a fi fost instrumentata cel putin lamentabil de catre procurorii Parchetului General. Astfel ca nici… [citeste mai departe]