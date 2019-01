Franța, campioană mondială la cheltuielile sociale publice (OECD) Pensii, sanatate, familie, locuri de munca: cheltuielile sociale publice au reprezentat anul trecut 32% din produsul intern brut (PIB) al Franței, cea mai generoasa țara bogata din acest punct de vedere, potrivit unui studiu publicat miercuri de Organizația pentru Cooperare Economica și Dezvoltare (OECD), citat de AFP.



La fel ca și în 2016 și 2014, Franța ocupa primul loc al acestui clasament realizat de OECD.



Cu "cheltuieli publice brute" echivalente cu 32% din PIB-ul sau, Franța devanseaza pe podium Belgia (28,9%) și Finlanda (28,7%).



La celalalt capat al… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2016, in UE profesau peste 360.000 de dentisti, 450.000 de farmacisti si 550.000 de fizioterapeuti. Exista insa mari diferente intre statele membre, in ce priveste rata specialistilor la 100.000 de locuitori. In cazul dentistilor, Grecia area cea mai mare proportie, 123 de stomatologi cu drept de…

- Romania este pe ultimul loc in Europa in funcție de ponderea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare (R&D). Autoritațile aloca 0,5 la suta din PIB in acest sens, de aproape șase ori mai puțin decat media europeana. La nivelul UE, statele membre aloca in medie 2,7 la suta din PIB pentru cercetare…

- Aeroportul din Craiova a introdus doua curse catre Bruxelles, martea si sambata, așa ca și voi puteți ajunge mai repede acasa de Sarbatori. Va așteptam cu drag! Italia, Costa Rica, Botswana, Franța, Statele Unite ale Americii, Madagascar sau Svalbard ...

- Romania a ajuns, in 2017, la o pondere a taxelor și impozitelor de 25,8 la suta din Produsul Intern Brut. Țara noastra are al doilea cel mai redus nivel din Uniunea Europeana cand vine vorba despre rata de colectare a taxelor, in scadere de la 26,5 la suta in 2017. Asta reiese din datele publicate miercuri…

- Banci și Asigurari ANAF-ul lucreaza: Romania are a doua cea mai redusa rata de colectare a taxelor din PIB, in UE: 25,8% Tweet Print Mail Autor: Alina Botezatu, Mediafax astazi, 21:15 4 Cea mai redusa pondere a taxelor in PIB o avea Irlanda, de 23,5%, in scadere de la 24% in anul anterior.…

- Peste 29.7% dintre români își fac nevoile la WC-ul din curte, arata statisticile pe anul 2017. Deși în scadere fața de cifrele din 2016 (32.6%), numarul celor care nu dispun de toaleta interioara este de 10 ori mai mare fața de media din Uniunea Europeana de doar 2.4%. România…

- Aproape o treime din locuințele din România au WC-ul în afara casei, adica suntem pe primul loc în Europa, conform unui sondaj realizat de Eurostat. Media europeana a locuitorilor care nu au toaleta în casa este de doar 2,4%. Procentul ajunge…

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…