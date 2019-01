Stiri pe aceeasi tema

- Individul care a comis marti atentatul asupra Targului de Craciun din Strasbourg (estul Frantei) si care a fost ucis joi noaptea de politie in Neudorf, cartierul din Strasbourg unde se nascuse, nu facea parte din nicio retea si nu a fost ajutat de complici atunci cand a fugit de la locul atacului, potrivit…

- Un turist thailandez se afla printre persoanele decedate in atacul armat comis marti seara la Strasbourg (estul Frantei), a anuntat miercuri un oficial guvernamental thailandez, transmite dpa, informeaza Agerpres.Anupong Suebsamarn (45 de ani) se afla in vacanta in Franta impreuna cu sotia…

- Purtate inainte de toate de cei ce matura strazile, pentru a fi vazuti de soferi, vestele galbene tind sa se transforme din simple veste vopsite in culori reflectorizante intr-o miscare sociala fara precedent in tanara Uniune Europeana. Franta, Parisul, a devenit un camp de lupta pentru confruntarile…

- Miscarea "Vestelor Galbene", care protesteaza fata de majorarea preturilor la carburanti si fata de erodarea nivelului de trai din Franta, a capatat o amploare nationala si afecteaza perspectivele Administratiei de la Paris, condusa de presedintele Emmanuel Macron, comenteaza Financial Times.

- Adunarea Nationala a Frantei votat luni crearea unui parchet national antiterorist (PNAT), una dintre masurile-cheie ale proiectului de reforma a justitiei, care trebuie sa permita, potrivit guvernului, un raspuns mai bun la amenintare, relateaza AFP. Articolul adoptat de deputati in prima lectura prevede…

- Serban Nicolae sustine ca Europa nu are doar mai multe viteze, ci si multiple standarde, multa ipocrizie, multa aroganta si multa nesimtire. "Proteste? Sute de mii (reali!) in strada? Gaze? Victime? Sunt sigur ca Parlamentul European va reactiona in regim de urgenta si va adopta o rezolutie…

- Romanca, de profesie medic stomatolog, a fost condamnata la trei ani de inchisoare in Franța, dupa ce ar fi mutilat peste 20 de pacienți, intr-o perioada de doi ani. Anne-Marie Seserman, supranumita „macelarul”, este acuzata ca unei persoane i-a scos 10 dinți sanatoși, deși venise la cabinetul stomatologului…

- Mai multe localitati din centrul si sudul Frantei au fost acoperite de un strat de zapada de peste 40 de centimetri, care a creat haos pe sosele si a dus la intreruperea furnizarii cu energie electrica in aproximativ 200.000 de locuinte, au anuntat marti autoritatile franceze, relateaza Reuters.