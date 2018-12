Stiri pe aceeasi tema

- In Statele Unite, mișcarea “vestelor galbene" ii incanta pe unii in cel mai inalt grad: de cateva zile, tot spectrul politic al dreptei americane se bucura pe fața de aceasta mișcare și de criza inedita care o insoțește in Franța. Pe rețelele de socializare, unele personalitați includ “vestele galbene"…

- Norica Nicolai susține ca declarația facuta de Weber unor oficiali, ca Bulgaria va intra in Schengen la inceputul anului viitor, este doar o opinie care nu se susține. Mai mult, europarlamentarul este de parere ca acesta a facut o obsesie cu privire la Romania. "E doar opinia domnului Weber…

- „Nu trebuie subestimat impactul asupra spiritelor, atat in Franta, cat si in strainatate, cu scene uneori de razboi pe care multe media le-au transmis din nou in Franta si in strainatate”, a declarat președintele Macron, potrivit afirmatiilor purtatorului de cuvant. „Este dificil de explicat ca,…

- Parchetul de la Paris a lansar marți o ancheta preliminara privind originea neidentificata a 144.000 de euro primiți din donații de partidul Republica En Marche, au spus surse judiciare, scrie AFP.

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- „Presedintele Republicii a prezentat mizele acestei intalniri care are drept scop continuarea incetarii focului in regiunea Idlib si aprofundarea discutiilor referitoare la procesul politic de solutionare a conflictului din Siria', a precizat presedintia intr-un comunicat. 'Statele Unite si Franta…

- Theresa May se confrunta cu realitatea ca membrii UE cu cea mai mare influenta sunt cei mai intransigenti la negocieri, relateaza The Times , citat de Rador. Asemenea Poloniei, Romania este preocupata de un Brexit fara acord. Sustine un compromis - mai ales daca vor fi puse in discutie viitoarele contributii…

- Mai multe tari europene, printre care se afla si Franta si Germania, incearca sa instaureze un circuit comercial alternativ pentru a eluda sanctiunile americane. Europenii intenționeaza sa introduca un circuit alternativ de tranzacționare, un fel de barter pe scara larga, pentru a eluda sancțiunile…