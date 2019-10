Franţa: Băncile intensifică vânzarea creditelor neperformante (Deloitte) Autoritatile de reglementare financiara pun presiune pe banci sa-si rezolve problemele legate de NPL, adoptand un set de reglementari care vor intensifica vanzarea acestora. 'Detinand al doilea cel mai ridicat stoc de credite neperformante din Europa, bancile franceze au inceput sa simta presiunea cauzata de situatia bilanturilor lor'. Creditorii din Franta aveau, la 30 iunie 2019, un stoc de NPL de aproximativ 124 miliarde de euro (138,16 miliarde de dolari), din care 70 de miliarde de euro erau legate de active de pe piata interna, la finalul lui 2018, informeaza Deloitte. Noile reglementari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

