Stiri pe aceeasi tema

- In pofida capitularii in aceasta saptamana in privinta planurilor de crestere a taxelor la carburanti, care au declansat revolta la nivel national, presedintele Emmanuel Macron nu a reusit sa domoleasca furia care a condus la cele mai grave tulburari de strada din centrul Parisului de dupa anul 1968. Manifestantii…

- Protestele studenților francezi s-au intensificat marți in toata țara, avand loc numeroase incidente in care demostranți au incendiat mai multe cladiri și au intrat in confruntari violente cu poliția, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.De la inceputul acestei saptamani, studenții au inceput…

- Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgența la Palatul Elysees, acolo unde vor discuta posibilitatea instituirii starii de urgența pentru a evita noi violențe precum cele de sambata din Paris, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, a declarat ca nu se…

- Proteste violente in Franta – Cel putin 80 de persoane au fost ranite, iar peste 220 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor violente fata de preturile mari la carburanti si fata de nivelul de trai, anunta autoritatile franceze, citate de publicatiile Le Figaro si Le Monde. (Angajeaza-te…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis marti ca intelege furia resimtita de cetatenii francezi datorata cresterii pretului la combustibil, dar a insistat ca nu va ceda presiunii exercitate de „huligani” pentru a-si schimba punctul de vedere, relateaza Reuters.

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Parlamentul European (PE) a adoptat in aceasta saptamana rezolutia privind statul de drept in Romania cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri, un text care afirma "profunda preocupare" a eurodeputatilor fata de reforma legislatiei judiciare si penale din Romania si "condamna…

- Un protestatar care participa la o manifestație desfașurata in Franța, pe fondul creșterii taxelor de combustibil, a murit sambata dupa ce a fost lovit in mod accidental de un autovehicul, a informat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Manifestanții…