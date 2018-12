Franţa: Autorităţile au închis o şcoală ''clandestină'' din Marsilia, considerată a fi "salafistă" Ministrul francez al educatiei nationale, Jean-Michel Blanquer, a anuntat marti inchiderea unei scoli "clandestine" considerata a fi "salafista", care gazduia 20 de elevi in cartierele din nordul orasului Marsilia, relateaza AFP.



"Este o scoala clandestina care nu corespunde regulilor pe care le-am fixat din luna iulie" prin care este inasprit regimul scolilor private fara contract pentru a se evita derivele, a precizat ministrul la postul de televiziune BFMTV.



"Nu este prima si nici ultima", a adaugat el, promitand ca si alte scoli vor fi inchise in saptamanile viitoare.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Participarea la protestele de sambata ale "vestelor galbene" din Franta a fost de doua ori mai slaba decat la cele patru manifestatii precedente, iar atmosfera a fost in general calma, in pofida unor tensiuni spre final, relateaza duminica AFP, potrivit agerpres.ro.citește și: Veste mare pentru…

- Protestele „vestelor galbene” sunt o „catastrofa” pentru economia franceza, susține ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire. Aproape 125.000 de protestatari au ieșit, sambata, in strada, iar peste 1.200 dintre aceștia au fost arestați. De asemenea, mai multe obiective turistice, printre care Turnul…

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea „Vestelor Galbene”, care denunta majorarea preturilor la carburanti si costurile…

- Intr-un mormant vechi de aproape 5.000 de ani, din Suedia, cercetatorii au descoperit cea mai veche tulpina a temutei bacterii Yersinia pestis, microorganismul responsabil de poate cea mai temuta boala cu care s-a confruntat vreodata omenirea – ciuma. Informatiile apar intr-un studiu realizat la Universitatea…

- In pofida capitularii in aceasta saptamana in privinta planurilor de crestere a taxelor la carburanti, care au declansat revolta la nivel national, presedintele Emmanuel Macron nu a reusit sa domoleasca furia care a condus la cele mai grave tulburari de strada din centrul Parisului de dupa anul 1968. Manifestantii…

- Cel putin 110 persoane au fost ranite, iar peste 270 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor violente fata de preturile mari la carburanti si fata de scaderea nivelului de trai, anunta autoritatile franceze, citate de publicatiile Le Figaro si Le Monde. Autoritatile au…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Cadavrul celei de-a saptea victime a fost gasit sub ruine, pe strada Aubagne, din Marsilia, a precizat primarul orasului francez, Jean-Claude Gaudin, informeaza BFMTV. Autoritatile locale au mai spus ca este posibil ca "cel putin o persoana sa se afle sub ruine", a mai spus primarul.…