Inspectia generala a politiei nationale (IGPN) a fost insarcinata sa ancheteze asupra posibilelor violente comise de fortele de ordine in timpul manifestatiei de 1 mai de la Paris dupa difuzarea mai multor inregistrari video, printre care si una in care un politist introduce un baston in pantalonii unui barbat retinut, informeaza surse din politie citate sambata de AFP.



In aceste imagini pot fi vazuti politisti in civil cu casti, care retin un barbat in mijlocul unei multimi pe bulevardul Montparnasse, in sudul capitalei. Mai multi manifestanti scandeaza "toata lumea detesta politia".

