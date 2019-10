Franţa: Atacatorul de la prefectura poliţiei din Paris se convertise la islam Nascut in Martinica (Antilele franceze), acest agent administrativ de 45 de ani era informatician la Directia de informatii a prefecturii politiei din Paris si suferea de surditate. Agresiunea s-a produs chiar in interiorul acestui loc emblematic care regrupeaza mai multe mari directii ale politiei pariziene, situat in centrul istoric al capitalei franceze, in apropierea catedralei Notre-Dame. El a injunghiat mai intai cu un cutit de bucatarie trei persoane care se aflau in birourile serviciului sau, iar apoi a lovit mortal o functionara administrativa pe o scara. In curtea cladirii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

