- Polițiștii din Blaj l-au identificat și reținut pe un barbat din Cluj-Napoca, urmarit la nivel național, petru ca se sustragea executarii unei pedepse private ... The post Barbat condamnat la inchisoare, depistat și dus la penitenciar de polițiștii din Blaj appeared first on Ziarul Unirea .

- Barbat, de 29 de ani, din Galda de Jos, condamnat la inchisoare pentru ULTRAJ, depistat de polițiști și depus in penitenciar La data de ... The post Barbat, de 29 de ani, din Galda de Jos, condamnat la inchisoare pentru ULTRAJ, depistat de polițiști și depus in penitenciar appeared first on Ziarul Unirea…

- Un barbat din Dej a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, cu suspendare, pentru distrugere, amenintare si santaj, dupa ce si-a speriat fosta iubita ca o omoara nu inainte de a publica pe Facebook imagini compromitatoare cu aceasta. Totul pentru a o determina sa-i returneze cei 17.000 de…

- Un petrilean este cel care i-a trimis scrisoarea de amenințare Președintelui Romaniei. Barbatul este condamnat pentru omor și s-a suparat pe președinte ca nu l-a grațiat. Costin M., condamnat la 15 ani de inchisoare pentru omor și inchis la Penitenciarul Aiud, a cerut o grațiere individuala…

- Trei garzi și 29 de deținuți au fost uciși într-o închisoare de maxima securitate din Tajikistan, dupa ce un grup de militanți ai Statului Islamic au provocat o revolta, scrie Reuters. Ministerul de Justiție a oferit o declarație, anunțând ca incidentul s-a produs duminica…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a declarat ca un "mecanism jurisdictional" international este in studiu pentru a-i judeca pe jihadistii straini afiliati gruparii Statul Islamic detinuti in zona kurda in Siria, potrivit AFP. "Examinam posibilitatea de a crea un mecanism…

- Tribunalul Alba a dispus solutii diferite in cazul bataii din Sebeș: un barbat achitat pentru tentativa de omor, iar altul condamnat la inchisoare in regim de detentie In cazul bataii din Sebeș, unul a fost condamnat la inchisoare cu executare, iar al doilea a fost achitat. Astfel, inculpatul Padurean…