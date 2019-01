In marea dezbatere nationala initiata de presedintele Emmanuel Macron in urma protestelor ''vestelor galbene'', o posibila limitare a imigratiei in Franta prin instituirea unor cote nu este o chestiune tabu, a declarat luni liderul deputatilor din partidul acestuia din urma, La Republique en Marche, Gilles Le Gendre, transmite AFP.

''Nu am pronuntat cuvantul ''cote'' '', dar ''nici nu exista tabuuri pe acest subiect'', a raspuns politicianul citat, dupa ce un jurnalist al postului Franceinfo i-a amintit de o propunere a fostului presedinte Nicolas Sarkozy privind instituirea unor cote…