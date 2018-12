Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a afirmat ca Franta nu va beneficia de un tratament preferential, in raport cu Italia, in cazul unui derapaj al deficitului bugetar ca urmare a masurilor adoptate in ultimele zile in incercarea de a calma "Vestele galbene", informeaza…

- Deschiderea Sezonului Romania Franta a avut loc astazi, 27 noiembrie, la Paris. Peste 400 de oficiali, personalitati ale mediului cultural, economic si politic au participat la evenimentele desfasurate pe tot parcursul zilei la Domul Invalizilor si Centrul Georges Pompidou. Inaugurarea oficiala a avut…

- Uniunea Europeana trebuie sa infiinteze propria armata, pentru a reduce dependenta de Washington in materie de aparare, afirma presedintele Frantei, Emmanuel Macron, denuntand aparitia unor "puteri autoritariste" si evocand necesitatea apararii Europei de Rusia,

- Sursa citata a declarat ca cele sase persoane arestate marti dimineata de serviciile de securitate franceze sunt membri ai extremei drepte, dar informatia nu a fost confirmata dintr-o sursa independenta.''Aceasta ancheta vizeaza un proiect, imprecis si slab definit in acest stadiu, de actiune…

- Șeful statului Klaus Iohannis va fi prezent la Paris, in perioada 10-11 noiembrie, unde va participa la mai multe evenimente dedicate Centenarului Armistițiului, care a pus capat ostilitaților din cadrul Primului Razboi Mondial. Invitația a fost facuta de președintele Franței, Emmanuel Macron."Cu…

- Secretarul american al Apararii James Mattis este asteptat marti la Paris pentru a discuta despre terorism si prezenta Frantei in Siria cu omoloaga sa franceza Florence Parly si presedintele Emmanuel Macron.

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu agreeaza tergiversarea negocierilor privind "divortul" Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE) si creste presiunile asupra Londrei pentru a depasi impasul acestor negocieri, a declarat luni un oficial de la Palatul Elysee citat de Reuters. La summitul…

- In fata a 800 de militanti ai formatiunii, sefa Adunarii Nationale (RN, fostul Front National) a rostit un discurs in localitatea Frejus (sud), oras sub controlul RN, unde a criticat 'supunerea (guvernului francez) fata de Bruxelles si fata de nebunia sa politica imigrationista'. 'Astazi, prefectii…