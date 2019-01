Stiri pe aceeasi tema

- Franța intenționeaza sa introduca o lege care sa permita inasprirea sancțiunilor impotriva protestelor nedeclarate ca raspuns la demonstrațiile violente ale "vestelor galbene", a declarat luni primul ministru Edouard Philippe, relateaza Reuters preluata de mediafax. El a vorbit dupa ce protestatarii…

- Ministrul francez de interne Christophe Castaner a afirmat luni ca guvernul vrea sa raspunda cu ''ultra-fermitate'' la ''ultra-violenta'', in timp ce executivul de la Paris este asteptat sa anunte noi masuri ''de ordine publica'', dupa o noua serie de violente in cursul celui de-al optulea weekend…

- Aproximativ 50.000 de persoane au participat sambata in Franta la protestele "vestelor galbene", pentru al optulea weekend consecutiv, mult mai mult decat 32.000 saptamana trecuta, a anuntat ministrul de interne francez, Christophe Castaner, relateaza AFP. ''50 .000, inseamna putin mai mult…

- “Vestele galbene” s-au mobilizat, sambata, pentru a opta oara in ultimele luni, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului francez. La manifestatii au participat 50.000 de francezi, ceea ce este echivalentul a“putin mai mult de o persoana pe comuna”, conform ministrului de…

- "Acum trebuie sa guverneze ordnea, calmul si armonia. Tara noastra are nevoie de asta. Are nevoie de armonie, de unitate, de un angajament sincer pentru cauzele colective", a spus Macron. Sambata, "vestele galbene" au protestat in intreaga Franta, pentru a sasea saptamana consecutiv, de aceasta…

- Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, si prim-ministrul Edouard Philippe au sustinut declaratii de presa, sambata seara, in care au prezentat un bilant provizoriu al manifestarilor „vestelor galbene” ce au avut loc in Paris si mai multe orase din Franta. Ei au asigurat ca situatia este…

- Masuri excepționale in Franța pentru protestele de sambata ale "vestelor galbene". O celula de criza va fi activata in Paris, zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate in toata țara, magazinele, muzeele, Turnul Eiffel și alte puncte de atracție turistica vor fi inchise. Poliția a realizat o…

- Francezii se revolta impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, in special fata de cresterea preturilor la carburanti. Masini incendiate, bariere rupte, bucati de caldaram aruncate: scene de o "violenta rar intalnita" au avut loc in capitala franceza, a denuntat prim-ministrul Edouard…