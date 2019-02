Stiri pe aceeasi tema

- Regiunile de est ale Frantei, in special statiunile pentru sporturi de iarna din Alpi, au fost plasate sub alerta de vanturi puternice de pana la 120 km/h, duminica, de serviciile de meteorologie, informeaza Fr...

- Un grup de ancheta format din politisti, anchetatori si investigatori in domeniul criminalitatii cibernetice a fost creat la Toulouse, un oras din sudul Frantei, in scopul identificarii si chemarii in judecata a persoanelor cu manifestari violente la protestele organizate sub egida miscarii „Vestele…

- Meteo France, serviciul meteorologic francez, a avertizat sambata asupra riscului ''ridicat'' de avalanse care s-ar putea produce duminica in Savoie si Haute-Savoie in urma caderilor de zapada prognozate pentru noaptea de sambata spre duminica in regiunile muntoase din aceste departamentele,…

- Alerta maxima in Franta, mai multe explozii au avut loc la Paris. un cartier intreg a fost distrus VIDEO+foto O puternica explozie s-a produs in Paris! Deflagrația a avut loc in centrul capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost distruse sau avariate, spun martorii. Agențiile internaționale de presa…

- Un avion de vanatoare francez de tipul Mirage 2000D, care a decolat de la baza aeriana Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle), a disparut de pe ecranele radarelor miercuri, la putin timp dupa ora locala 11:00, intr-o zona montana intre Doubs si Jura (estul Frantei) cu doi militari la

- Din acest motiv, seful statului francez si-a anulat deplasarea planificata la Biarritz pentru lansarea presedintiei franceze a G7. El va fi inlocuit de Jean-Yves Le Drian, ministrul afacerilor externe, a precizat presedintia, citata de France Presse. Cu aceasta ocazie, Emmanuel Macron urma…

- Un turist thailandez se afla printre persoanele decedate in atacul armat comis marti seara la Strasbourg (estul Frantei), a anuntat miercuri un oficial guvernamental thailandez, transmite dpa, informeaza Agerpres.Anupong Suebsamarn (45 de ani) se afla in vacanta in Franta impreuna cu sotia…

- Prima nota de plata dupa protestul violent de sambata din capitala Franței: pagube de circa 4 milioane de euro. Insa acesta este doar un calcul parțial, care nu acopera și vandalizarea centrelor comerciale de pe Champs-Elysee și a Arcului de Triumf informeaza digi24.roBilanțul haosului de…