Franţa: Agenţia anticorupţie vrea să întărească instrumentele de cooperare europeană, pentru a evita ca procedurile să fie controlate de SUA 'Astazi, suntem totusi mult in urma, americanii sunt cei care conduc jocul si care declanseaza procedurile', a declarat directorul AFA, agentie responsabila cu prevenirea si controlul coruptiei in companiile cu peste 500 de angajati si cifra de afaceri de peste 100 milioane de euro. 'Ne dam seama ca ei vin la pescuit la noi pentru a cauta informatii pe care companiile li le dau in alta parte, de teama ca vor fi chemate in justitie', a explicat Duchaine. 'Avem interesul sa ne organizam la nivel european pentru a defini o strategie comuna privind modul in care tratam aceste probleme',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profitand de prezenta sa la Salonul international al aeronauticii si industriei spatiale, organizat la Bourget (oras din Regiunea Pariziana, n.r.), Jim Bridenstine a explicat proiectul american ce vizeaza trimiterea unor noi echipaje de oameni pe Luna, inclusiv trimiterea in premiera a unei femei,…

- Aproape 6000 de migranti care se afla in prezent in centre de detentie din Libia trebuie evacuati in Europa "cat mai curand posibil", a indemnat marti organizatia caritabila Medici fara frontiere (MSF), transmite dpa. Organizatiile pentru drepturile omului au documentat numeroase cazuri de abuz si tortura…

- CCR a amanat pentru 5 iunie o decizie cu privire la sesizarea USR in legatura cu numirile lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), si a fostului vicepresedinte al CSM Cristian Deliorga in functiile de judecator al Curtii Constitutionale.

- Colegiul Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni, care reprezinta pe membrii acestuia ce sunt judecatori activi din toate statele membre ale Consiliului Europei, ”recomanda abandonarea in intregime a acestei initiative”, referindu-se la infiintarea sectiei speciale de investigare a infractiunilor…

- Rata generala a incarcerarii in Europa a scazut cu 6,6% intre 2016 și 2018 - de la 109,7 la 102,5 deținuți la 100.000 de locuitori, conform statisticilor anuale ale Consiliului Europei pentru 2018, publicate marti de Consiliul Europei. Romania este tara unde rata de incarcerare a scazut cel mai mult,…

- DREPTATE TARDIVA! SENTINTA!… Decizie deloc surprinzatoare la Curtea Suprema de Justitie in favoarea omului de afaceri vasluian Adrian Porumboiu. Dupa aproape patru ani de procese, Porumboiu castiga razboaiele juridice purtate cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, cea care a decis sa-i aplice…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a atacat-o pe sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, despre care a scris pe Facebook ca ar trebui sa predea locul din fruntea ICCJ „cuiva care traieste si gandeste ca in secolul 21”. Tariceanu a criticat declaratia lui…

- Presedintele Senatului si al formatiunii ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, miercuri, ca sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, ar trebui sa predea locul din fruntea ICCJ "cuiva care traieste si gandeste ca in secolul 21". Tariceanu a criticat intr-o postare pe…