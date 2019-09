Stiri pe aceeasi tema

- Afganul suspectat ca a ucis sambata o persoana si a ranit alte opt intr-un atac cu cutit la Villeurbanne, in estul Frantei, a fost inculpat luni pentru 'asasinat si tentative de asasinate', a anuntat parchetul din Lyon, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Judecatorii de instructie l-au sesizat…

- O persoana a fost gasita decedata, iar șase au fost ranite, sambata, in orașul Villeurbanne, in apropiere de Lyon, in centrul Franței, dupa un atac cu ceea ce se presupune a fi un cuțit, a spus o sursa din cadrul poliției pentru Reuters.

- O persoana a fost gasita decedata, iar șase au fost ranite, sâmbata, în orașul Villeurbanne, în apropiere de Lyon, în centrul Franței, dupa un atac cu ceea ce se presupune a fi un cuțit, a spus o sursa din cadrul poliției

- Politia franceza a folosit sâmbata tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii antiglobalizare adunați în orasul Bayonne, situat în apropierea statiunii Biarritz (sud-vestul Frantei), unde sâmbata a început summitul G7, relateaza Agerpres. Un…

- Salah Abdeslam, singurul supravietuitor al comandoului care a comis in Franta atentatele de la 13 noiembrie 2015, a fost inculpat in mod oficial, in Belgia, in dosarul atentatelor de la 22 martie 2016, la Bruxelles, a declarat luni parchetul federal belgia pentru AFP potrivit news.roSalah…

- Guvernul va lua in discutie in sedinta de luni o Ordonanta de Urgenta cu o serie de masuri fiscal-bugetare, una dintre acestea vizand introducerea unei taxe pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar, potrivit unei surse oficiale, citate de Agerpres. Astfel, la propunerea Ministerului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a condamnat vehement, vineri, decizia Frantei de a impune o taxa care vizeaza marile companii din domeniul online, avertizand ca Washingtonul va riposta la "stupiditatea" presedintelui Emmanuel Macron.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De…

- Un purtator de cuvant al tribunalului din Hildesheim a confirmat acuzatiile aduse barbatului de 96 de ani, afirmand ca acesta a acordat postului public ARD un interviu in care a minimalizat Holocaustul si a spus ca victimele masacrului din 1944 de la Ascq, in nordul Frantei, au fost responsabile…