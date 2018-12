Franţa: Adunarea Naţională a votat crearea unui parchet naţional antiterorist Adunarea Nationala a Frantei votat luni crearea unui parchet national antiterorist (PNAT), una dintre masurile-cheie ale proiectului de reforma a justitiei, care trebuie sa permita, potrivit guvernului, un raspuns mai bun la amenintare, relateaza AFP. Articolul adoptat de deputati in prima lectura prevede crearea acestui parchet care va fi condus de un procuror al Republicii antiteroriste si care nu este inca cunoscut. Un decret va stabili intrarea sa in functie, care ar trebui sa aiba loc cel mai tarziu pana la 1 ianuarie 2020, timpul pentru a numi membrii viitorului PNAT. Acest nou parchet va… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

