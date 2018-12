Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Frantei votat luni crearea unui parchet national antiterorist (PNAT), una dintre masurile-cheie ale proiectului de reforma a justitiei, care trebuie sa permita, potrivit guvernului, un raspuns mai bun la amenintare, relateaza AFP. Articolul adoptat de deputati in prima lectura prevede…

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat doua legi pentru combaterea informatiilor false in timpul alegerilor, in pofida criticilor din partea opozitiei, relateaza dpa. Noile legi le vor permite judecatorilor, in perioada premergatoare alegerilor, sa dispuna ca firmele de internet sa inlature 'acuzatiile…

- Acum 30 de ani, la 18 mii de kilometri distanta de Paris lua sfarsit o revolta a populatiei din Noua Caledonie, teritoriu devenit francez la mijlocul secolului al XIX-lea. Confruntarea din 1988 opunea locuitorii care voiau independenta si cei care sperau ca teritoriul sa ramana sub autoritatea Frantei.…

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb.La acest summit fara precedent au participat presedintii rus Vladimir Putin, turc, Recep Tayyip Erdogan, si francez Emmanuel Macron,…

- Brigitte Macron, Prima Doamna a Franței, a avut un moment de sinceritate in fața prietenilor ei și le-a marturisit ca soțul ei este „prea arogant, prea fragil”. Cotidianul Le Parisien noteaza ca Brigitte Macron i se adreseaza lui Emmanuel Macron pe un ton foarte dur, pe fondul crizei politice cu care…

- Koscielny , 33 de ani, victima unei grave leziuni la tendonul lui Ahile inaintea turneului final, marturisește: "Succesul albaștrilor mi-a facut mai rau psihic decat accidentarea". Pentru Laurent Koscielny, cariera la naționala Franței s-a oprit brusc, in acea zi de 3 mai 2018. Ruptura tendonului ahilean,…