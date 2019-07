Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a detaliat joi noua strategie spatiala militara a Frantei, ale carei caracteristici au fost evocate in mare la mijlocul lunii iulie de catre presedintele Emmanuel Macron, care intentioneaza sa consolideze capacitatile franceze de supraveghere si autoaparare…

- Emmanuel Macron a anuntat sambata trecuta ca, incepand din luna septembrie anul acesta, urmeaza a fi creat un comandament militar special al apararii spatiale, integrat in fortele aeriene care, din acel moment, devin « Forte aeriene si spatiale ». Macron a lansat astfel un mesaj clar- acela ca Franta…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala a Franței, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va…

- Ministrul francez al Fortelor Armate, Florence Parly, a salutat decizia Bucurestiului de a incredinta companiei Naval Group contractul pentru corvetele multifuncționale, notand ca va exista "un impact economic pozitiv", inclusiv in cadrul actiunilor de "construire a Europei apararii". "Ministerul…

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca încalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice,…

- Ministrul francez al Apararii, Florence Parly, a declarat miercuri ca este prematura propunerea Germaniei pentru crearea unui portavion european, subliniind ca pentru asta ar fi nevoie de un comandament european, care e complicat de pus in aplicare, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Consideram…

- 'Consideram ca inca nu suntem acolo', a declarat ea la postul de stiri BFM TV si la radio RMC. 'Trebuie reflectat mai intai care ar fi conditiile pentru folosirea unui portavion european', a spus Florence Parly. 'Una este sa il construim impreuna si alta este sa il punem sub un comandament european.…