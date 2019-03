Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Henri de Orleans era autor, pictor și fost ofițer. Ce este interesant este ca acesta a murit pe 21 ianuarie, la exact 226 de ani dupa ce unul dintre ilustrii sai inaintasi, Ludovic al XVI-lea, a fost ghilotinat la Paris. Decesul Printului Henri, la varsta de 85 de ani, a fost anuntat pe Facebook…

- Actorul Florin Calinescu a luat-o in vizor pe Viorica Dancila, premierul Romaniei. Acesta a facut comentarii legate de cea mai recenta gafa a acesteia, dar nu numai. In prima ședința de Guvern din 2019, premierul romaniei, Viorica Dancila, a facut o noua gafa. In timp ce prezenta datele economice…

- Aeroportul Gatwick a sfatuit calatorii sa verifice situatia zborurilor joi dupa ce au fost depistate mai multe drone zburand deasupra aeroportului, lucru care a dus la suspendarea mai multor zboruri, scrie The Guardian. Doua drone au fost depistate deasupra unei piste miercuri seara la al…

- Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2010, 2015 si 2016, a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior si va rata ultimele doua meciuri ale Romaniei la Campionatul European de handbal feminin din Franta - EHF EURO 2018. ''Din pacate, diagnosticul Cristinei a fost confirmat:…

- ”Vestele galbene” i-au dat lui Emmanuel Macron o palma dura a realitații, rupta de elitele pe care a ajuns sa le reprezinte tehnocratul. ”Guvernul de la Paris se pregateste sa suspende majorarea taxelor pentru carburanti, a declarat marti pentru Reuters o sursa guvernamentala, pe fondul manifestatiilor…

- ”Franta pe care o iubim! Un tanar fost bancher, pe numele lui Emmanuel Macron, racneste in urechea oricui este dispus sa-l asculte ca rostul lui pe acest pamant este sa reformeze Uniunea Europeana. Este al treilea presedinte francez, dupa Sarkozy si Holland care castiga alegerile promitand…