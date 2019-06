Stiri pe aceeasi tema

- Franta continentala a inregistrat cea mai mare temperatura de cand au inceput sa se ia masuratori, in timp ce Europa continua sa infrunte un val sufocant de caldura, scrie The Guardian.

- Valul de canicula, care a cuprins intreaga Europa, atinge vineri apogeul. Peste 100 de oameni, inclusiv un roman, au fost ucisi de valul istoric de caldura. E alerta de cod violet, cel mai grav dintre...

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP. Cea mai ridicata temperatura…

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA potrivit Agerpres. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins…

- Meteorologii prognozeaza o vreme calduroasa, dar instabila, pentru astazi. In special, sunt vizate zonele sudice, estice si cele centrale. Vremea in țara, pe 25 iunie Vreme calduroasa dar instabila prognozeaza meteorologii pentru azi, mai ales pentru zonele sudice, estice si cele centrale La noapte…

- Europenii se pregatesc de canicula. Urmeaza o saptamana in care meteorologii se asteapta sa fie depasite mai multe recorduri. Franta este in alerta cod portocaliu si sunt prevazute temperaturi de peste 40 de grade. La fel este si in Spania, Belgia si Ungaria. Parizienii se pregatesc de un val de canicula…

- Dupa o saptamana plina de furtuni violente, un val de canicula va pune stapanire pe Europa de saptamana viitoare, potrivit Euronews. Specialiștii atenționeaza ca maximele vor atinge intre 35 și 40 de grade Celsius in Franța și Italia, scrie realitatea.net.