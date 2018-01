Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe responsabilii de atacurile chimice din Siria dupa veto-urile ruse din noiembrie privind continuarea anchetelor internationale, in timp ce ambasadoarea SUA la ONU,…

- Ministerul Afacerilor Externe al Frantei a atentionat vineri impotriva oricarei puneri in discutie a acordurilor de pace de la Minsk cu privire la Ucraina, dupa votul din parlamentul ucrainean in favoarea unei legi ce califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul din estul acestei tari, informeaza…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Situata la est de Damasc, langa orasul Harasta, "Directia de blindate", unde s-ar afla aproximativ 250 de militari, a fost incercuita de la 31 decembrie de catre jihadistii din Jabhat Fateh al Sham, fostul Front al-Nusra (ex-afiliatul sirian al al-Qaida) si de catre rebeli islamisti."Unitati…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Aproximativ 400.000 de oameni din Ghouta de Est sunt asediati de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad, iar Natiunile Unite au cerut guvernului sirian sa permita evacuarea a circa 500 de pacienti, care altfel vor muri, in lipsa unei asistente medicale de urgenta, potrivit Agerpres. Citeste…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la sfarsitul negocierilor de pace de la Astana, organizarea unei reuniuni intre regimul lui Bashar al-Assad si opozitia siriana la sfarsitul lunii ianuarie in orasul rus Soci, relateaza AFP. La o saptamana dupa esecul reuniunii de la Geneva, cea…

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- 'FSB a pus capat la Sankt-Petersburg activitatilor ilegale ale unei celule clandestine de membri ai SI, care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie', se arata intr-un comunicat al FSB, citat de RIA Novosti. Printre actiunile pregatite de aceasta celula se numarau un 'atentat sinucigas',…

- "Ordon Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa inceapa retragerea grupului militar rus spre locatii permanente", a declarat presedintele in cursul unei vizite efectuate luni la baza aeriana Hmeymim din Siria. Putin s-a intalnit in cursul vizitei cu presedintele sirian Bashar al-Assad,…

- 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anunțat ministerul rus in cadrul unei conferințe de presa, adaugand ca 'in prezent nu mai exista nicio localitate sau regiune din Siria sub controlul Statului Islamic'.'Teritoriul sirian este complet eliberat de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- "Libanul va supravietui sau va prospera doar daca va dezarma Hezbollah. Atata timp cat aveti o militie armata, nu veti avea pace in Liban. Situatia din Liban este tragica. Din 1979, iranienii au scapat literalmente cu crime in regiunea noastra (Orientul Mijlociu), iar acest lucru trebuie sa inceteze",…

- „Pregatirile sunt in curs de desfașurare”, a declarat Nikolai Patrușev, citat de agenția de presa RIA. Șeful Statului Major al armatei ruse a declarat saptamana trecuta ca, dupa toate probabilitațile, forța militara a Rusiei in Siria va fi redusa in mod semnificativ, iar o retragere propriu-zisa ar…

- Dificilele discuții de la Geneva in privința Siriei au putut incepe miercuri, odata cu sosirea delegației guvernului de la Damasc, care și-a intarziat venirea pentru a-și manifesta nemulțumirea, scrie AFP. Regimul sirian, întarit prin victoriile militare înregistrate în…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Rusia are o anumita responsabilitate pentru acțiunile autoritaților siriene, inclusiv pentru crimele comise de Damasc, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert, comentand recenta intalnire a președinților Rusiei și Siria, Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Nauert a reamintit…

- Hotararea a fost luata in urma tensiunilor provocate de instalarea unui sistem THAAD, de aparare impotriva rachetelor balistice, pe teritoriul sud-coreean. Acordul bilateral, denumit SOFA, isi propune sa dezvaluie informatii despre cei 28.500 de membrii in serviciu, care se afla in Coreea…

- Oficiali guvernamentali de rang inalt de la Madrid au declarat pentru cotidianul britanic The Guardian ca, desi in cadrul Partidului Popular se mentine atitudinea reticenta fata de viitoare referendumuri separatiste, exista vointa politica de a initia discutii pe tema unui plan fiscal destinat regiunii…

- Rusia va incheia faza activa a operatiunilor militare din Siria, a anuntat presedintele rus, Vladimir Putin, dupa intrevederea pe care a avut-o cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad. In cursul intrevederii pe care a avut-o luni seara cu Bashar al-Assad, in statiunea Soci, situata pe…

- Misiunea militara a Rusiei in Siria va lua sfarșit foarte curand. Declarația ii aparține liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, care a avut o intrevedere la Moscova cu președintele sirian, Bashar al Assad.

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre „nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica” in conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, in Rusia, la Soci, in cadrul unei vizite de lucru a liderului de la damasc. Procesul politic din Siria si lupta impotriva terorismului au fost in centrul discutiilor.

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat participarea in cadrul intalnirii de luni cu omologul sau rus Vladimir Putin, a precizat un consilier prezidential, sub protectia anonimatului. Liderii de la Ankara, Moscova si Teheran vor discuta despre evolutiile din Siria si despre conflictele…

- Trei raiduri aeriene asupra unei piețe din orașul Atarib, nordul Siriei, la o ora de vârf, s-au soldat cu 61 de morți. Bombardamentul a fost atribuit rușilor pentru ca a fost efectuat cu avioane rusești și oricum, aviația lui Bashar al-Assad nu executa niciun atac neaprobat de ruși.…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Casa Alba a acuzat Rusia ca apara regimul președintelui sirian Bashar al Assad și pe teroriștii care folosesc arme chimice, potrivit comentariilor oficiale ale secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, transmite paginaderusia.ro Anterior, Statele Unite și Rusia au prezentat Consiliului…

- Președintele francez vrea ca, prin sprijinul Moscovei, ''accesul umanitar sa fie garantat și efectiv in cel mai scurt timp, in special in Ghouta de Est, unde sute de mii de persoane sunt intr-o situație foarte grea'', a indicat președinția intr-un comunicat. Ghouta de Est este unul dintre…

- "Partile au discutat probleme urgente privind eforturile de eliminare a focarului de terorism din Siria si de intensificare a eforturilor internationale pentru facilitarea procesului de reglementare politica, asigurand in acelasi timp integritatea teritoriala a tarii si stimuland dialogul la nivel…

- Casa Alba a criticat Rusia pentru protejarea președintelui sirian Bashar al-Assad, intr-un comunicat publicat miercuri referitor la un recent raport al ONU care acuza regimul sirian de atacul cu gaz sarin asupra localitații Khan Shaykhun, relateaza dpa. În atacul survenit la 4 aprilie…

- Un reporter sirian care lucra pentru o televiziune de opozitie a fost ucis duminica în provincia Damasc de un bombardament de artilerie al regimului, soldat de asemenea cu alte zece victime, au relatat postul de televiziune si o organizatie nonguvernamentala, relateaza AFP. …

- Regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad este responsabil pentru atacul cu gaz sarin de la Khan Sheikhun din luna aprilie, soldat cu peste 80 de morti, majoritatea civili, se arata intr-un raport al expertilor ONU si ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). "Acesta comisie este…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a acuzat Rusia vineri ca incearca sa acopere crimele guvernul lui Bashar al Assad in Siria, transmite Reuters. Johnson considera ca comportamentul Moscovei submineaza consensul asupra armelor chimice și impiedica pedepsirea responsabililor pentru atacul…

- Și ceea ce trebuia sa se intample, s-a intamplat. Rusia lui Putin a dobandit tot mai mult curaj și tupeu la nivel global, reușind, luni noaptea, sa blocheze in Consiliul de Securitate și anchetarea de catre Mecanismul de Investigare Comun (JIM) al Organizației de Interzicere a Armelor Chimice – OPCW…