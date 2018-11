Stiri pe aceeasi tema

- Franta a impus joi sanctiuni unui numar de 18 cetateni sauditi implicati in asasinarea jurnalistului si opozantului Jamal Khashoggi, la 2 octombrie, in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Celor 18 sauditi li se interzice accesul pe teritoriul francez…

- Franta a impus sanctiuni impotriva a 18 cetateni sauditi suspectati de implicare in uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pe 2 octombrie in consulatul tarii sale din Istanbul, a declarat joi Ministerul de Externe francez, relateaza AFP si Reuters. "Aceste masuri, decise de Ministerul…

- Germania a decis sa impuna sanctiuni, inclusiv interzicerea accesului in spatiul Schengen, pentru 18 cetateni sauditi suspectati ca ar fi implicati in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi si a cerut din nou Riadului sa faca lumina completa in acest caz, informeaza EFE, AFP si Reuters, potrivit…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni economice pentru 17 oficiali ai Arabiei Saudite pentru implicarea in uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in timp ce procurorul public din Arabia Saudita a cerut pedeapsa cu moartea pentru cinci suspecti de crima, relateaza Reuters.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat luni ca Franta nu a primit casetele privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in pofida afirmatiilor facute de presedintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters.

- Franta nu exclude adoptarea de sanctiuni impotriva Arabiei Saudite daca se va dovedi ca autoritatile acestei tari au fost implicate in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters si AFP. Franta i-a cerut…

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecți in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justiție din Turcia, informeaza agenția Reuters citata de Mediafax.

- Parlamentul European indeamna toate tarile membre ale UE sa aplice sanctiuni impotriva Arabiei Saudite, inclusiv cu sistarea livrarilor de armament, din cauza asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi.