Franța a cheltuit jumătate de miliard de euro pentru expulzări Din documentul citat de AFP rezulta un cost mediu de 14.000 de euro pentru fiecare persoana obligata sa paraseasca teritoriul francez; asistenta pentru repatrierea voluntara in tarile de origine este mai ieftina - intre 2500 si 4000 de euro, conform aceluiasi raport.



Cu toate acestea, numarul de expulzari fortate a crescut de la 12.547 in 2011 la 15.677 anul trecut, in timp ce s-a inregistrat o scadere a repatrierilor asistate de la 13.584 in urma cu opt ani la 6845 in 2018.



In 2017 au parasit in total Franta 26.783 de straini fara statut legal, iar in 2018 bilantul rezultat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

