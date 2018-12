Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei a castigat in premiera titlul continental, dupa ce a invins formatia Rusiei cu scorul de 24-21 (13-12), duminica seara, la Paris, in finala Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 24-20 (15-8), in meciul pentru locurile 3-4 la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, duminica, la Paris. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ady Ivascu) Sursa foto: Federattia…

- omania a fost invinsa de Rusia cu scorul de 28-22 (16-15), vineri, la Paris, in semifinalele Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta si va juca pentru medaliile de bronz.Tricolorele au avut o misiune imposibila in fata Rusiei, campioana olimpica in exercitiu. Fetele noastre…

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei sustine astazi partida din semifinalele Campionatului European din Franta, intalnind Rusia, la Paris, de la ora 18.30.Confruntarea este transmisa in direct de TVR1.Romania este lipsita de liderul ei, Cristina Neagu, accidentata grav in partida cu Ungaria…

- Nationalele de handbal feminin ale Romaniei, loturile A si B, Serbiei si Rusiei se vor infrunta, in 23 si 24 noiembrie, la Bucuresti, la Trofeul Carpati 2018, ultimul test inaintea participarii la Campionatul European din Franta, informeaza News.ro.Potrivit FR Handbal, in 23 noiembrie se vor…