- Miercuri, 28 martie a.c. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, va lansa programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. La eveniment, care va avea loc la Palatul Victoria, sala Transilvania, vor…

- In urma Romaniei se situeaza Grecia, cu 8,5 milioane capete de ovine, Italia - 7,2 milioane, Franta - 6,8 milioane, Irlanda - 3,9 milioane capete si Portugalia, cu 2,02 milioane capete. Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele…

- In ciuda vremii de afara, Romania a trecut, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de vara. Ceasurile au fost date inainte cu o ora, iar ora 03:00 a devenit ora 04:00. Astfel, duminica 25 martie va fi cea mai scurta zi din an. Trecerea la ora de vara se face intotdeauna…

- 204 aradeni – aproape dublu fata de 2016 – s-au adresat in cursul anului trecut Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Arad, pentru a recupera contravaloarea serviciilor medicale de care au beneficiat in tarile Uniunii Europene. Pentru serviciile medicale efectuate de asiguratii aradeni in tarile UE,…

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- Facultatea de Istorie a Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, in colaborare cu Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga' din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie…

- Ce sporturi practica Vladimir Putin. Candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, Vladimir Putin are o viața destul de activa. El practica numeroase sporturi și are mai multe pasiuni, printre care judo și schiatul. Vezi galeria foto + 2 + 2 Conform site-ului sau personal, ce iubește Vladimir Putin…

- Prima mare conflagrație mondiala a fost, in faza sa inițiala, un razboi caracterizat de cinci conflicte geopolitice: intre Anglia și Germania pentru supremația maritima, intre Franța și Germania pentru hegemonie in Europa Centrala-Occidentala, intre Italia și Austria pentru Adriatica și Balcanii de…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- Conventia Consiliului Europei impotriva traficului de organe a intrat in vigoare joi in primele cinci state care au ratificat-o: Albania, Republica Ceha, Malta, Republica Moldova si Norvegia, informeaza un comunicat al Consiliului Europei. Alte 17 state au semnat, dar inca nu au ratificat…

- Comcast, care detine televiziunea NBC si studiourile de filme Universal, a facut o oferta mai buna decat cea a Fox. Disney a convenit deja cu Fox sa cumpere Sky, la o data ulterioara preluarii, impreuna cu alte active, intr-o tranzactie separata in valoare de 52 de miliarde de dolari. Actiunile Sky…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Sky este cel mai mare operator de televiziune cu plata din Europa. Comcast ofera 22,1 miliarde de lire sterline (29,50 miliarde de dolari) pentru Sky. Oferta evalueaza o actiune Sky la 12,50 lire sterline, o prima de 16% fata de oferta facuta de grupul media 21st Century Fox, detinut de magnatul…

- Comcast, cel mai mare operator de televiziune prin cablu din Statele Unite, a oferit 31 de miliarde de dolari pentru gigantul media Sky, intrand in lupta cu mogulul Rupert Murdoch si cu Bob Iger de la Walt Disney in incercarea de a deveni cel mai mare grup european de servicii de televiziune, potrivit…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- ''Inceputul lui martie va fi o saptamana foarte importanta in Uniunea Europeana'', cand au loc referendumul intern al social-democratilor germani cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii, dar si alegerile parlamentare din Italia, a declarat Juncker, intr-o conferinta la Bruxelles.''Sunt…

- Romania, locul 25 din 28 in cadrul UE privind perceptia gradului de coruptie Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public. Organizatia Transparency…

- Primavara vrajbei noastre in alegerile din Uniunea Europeana. Despre Italia, Ungaria și nu numai Puncte cheie: Mulți ne-am temut de anul electoral 2017, dar nu a fost pâna la urma un an rau în politica Uniunii Europene. Sau, ma rog, putea ieși mult mai prost pentru…

- Echipa GREAT (Global Research and Analysis Team) de la Kaspersky Lab a publicat o prezentare generala a activitații gruparii Sofacy (cunoscuta și sub numele de APT 28 sau Fancy Bear) în 2017, pentru a ajuta organizațiile din întreaga lume sa înțeleaga mai bine și sa se protejeze…

- O firma turceasca a castigat contractul pentru 400 de autobuze la Bucuresti Foto: Arhiva. O companie din Turcia a câstigat licitatia organizata de Primaria Bucuresti pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi euro 6, valoarea totala a contractului fiind de 100 de milioane de euro.…

- Vineri, 16 Februarie 2018, de la 23:00, Carla’s Dreams preia controlul unei seri inegalabile la Fratelli Iasi. Ca nicio alta de pana acum! Un alt nivel, un stil unic, un sound aparte, in sufletele si pe buzele a milioane de fani din intreaga lume, au cucerit inimi si au aprins iubiri, Carla’s Dreams,…

- CHIȘINAU, 30 ian — Sputnik. Dupa tragerile la sorți care au avut loc luni, s-a stabilit ca reprezentantul Republicii Moldovei va evolua în prima parte a semifinalei a doua a concursului „Eurovizion"-2018 care se va desfașura în Portugalia. Totodata, în…

- Angajații din Romania sunt in top atunci cand vine vorba de numarul de ore lucrate pe saptamana de europeni. Cel mai mult stau la serviciu angajații din Marea Britanie. Clasamentul european pune Romania intre primele zece țari atunci cand vine vorba de numarul de ore pe care il petrec la serviciu angajații.…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Un angajat cu norma intreaga din UE a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind in medie 41 de ore, fata de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe săptămână…

- In zona Olteniei se inregistreaza cea mai veche locuire in bordeie din lume(18,000 ani inainte de Christos), cea mai veche activitate de minerit, cel mai vechi tarnacop de miner descoperit vre-o data, cea mai veche activitate metalurgica a aramei din lume (8,000 ani inainte de Christos), cea mai…

Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica. In 2015, majoritatea statelor membre au raportat ...

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din România admisa în calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții și personalitați din domeniul istoriei și patrimoniului rural european.Astfel,…

- Muzeul Etnografic din Cluj, prima instituție din Romania membra a Organizatiei Europene de Istorie Rurala Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din Romania admisa in calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții…

- Un festival de film dedicat pisicilor se desfasoara in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea si atasamentul fata de acestea in diferite culturi ale lumii, noteaza Xinhua. Festivalul de film a debutat la 12 ianuarie la Muzeul Pera din Istanbul, sub…

- Cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Arta – Bienala de la Veneția a avut loc intre 13 mai și 26 noiembrie 2017, Participarea Romaniei la prestigiosul eveniment de arta contemporana fiind marcata de expoziția Geta Bratescu – Apariții, curatoriata de Magda Radu și organizata de Ministerul…

- Un festival de film dedicat pisicilor se desfasoara in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea si atasamentul fata de acestea in diferite culturi ale lumii, noteaza Xinhua. Festivalul de film a debutat la 12 ianuarie la Muzeul Pera din Istanbul, sub titlul "Meow!…

- Nationala Romaniei a urcat pe locul 40 in clasamentul FIFA, in clasamentul dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Tricolorii au facut un salt de un loc fata de luna trecuta. Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik, Octavian Racu. Subiectul relansarii relațiilor economice cu Rusia a fost unul dintre cele discutate în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, în seara de joi, 4 ianuarie. Invitații, în mare parte, s-au exprimat în favoare…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria sectorului privat non-financiar…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Spațiile de cazare din statiunile montane de pe Valea Prahovei au fost ocupate aproape complet, iar cele din stațiunile balneare sau de pe litoral au avut de asemenea cautare. Dintre cei aproape 170.000 de turiști, o mare parte au preferat destinatii cu traditie, cel mai mare numar de locuri…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…