Franţa a adoptat o taxă care îi vizează pe giganţii din domeniul digital în pofida avertismentelor Washingtonului Franta este primul stat din Uniunea Europeana care introduce o astfel taxa, dupa esecul introducerii la nivel european a unei 'taxe Gafa' (Google, Amazon, Facebook, Apple), care sa vizeze gigantii din domeniul digital. Taxa de 3% pe cifra de afaceri se va aplica retroactiv, de la 1 ianuarie 2019, societatilor care realizeaza o cifra de afaceri din activitatile lor digitale de 750 milioane euro la nivel mondial si de peste 25 milioane euro pe teritoriul francez. Aproximativ 30 de societati ar urma sa fie afectate de noua taxa. Potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta, majoritatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

