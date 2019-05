Franţa - 15 oi înscrise la şcoală pentru evitarea închiderii unei clase Parintii din satul francez Crets en Belledonne au inscris in mod simbolic 15 oi la o scoala primara pentru evitarea inchiderii unei clase din cauza numarului insuficient de scolari, relateaza marti AFP.



Elevii Saute-Mouton, Baaaaah-Bete si Panurge, printre altii, au fost inclusi pe listele scolare din satul aflat la poalele Alpilor.



Scoala a admis in luna martie faptul ca una dintre cele unsprezece clase ale sale va fi inchisa la inceputul anului scolar dupa o usoara reducere a numarului de elevi, de la 266 la 261.



"Aici sunt copii in dificultate, insa educatia…

Sursa articol: agerpres.ro

