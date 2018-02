Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va veni într-o vizita oficiala în România, la sfârsitul lunii, deocamdata nefiind anuntat programul întânirilor cu oficialii de la

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala in Romania in perioada 28 februarie - 1 martie 2018 - anunta joi Reprezentanta in Romania…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie- 1 martie in vizita oficiala in Romania. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- ”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018”, este anuntul Comisiei Europene,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018", se arata pe site-ul Comisiei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca vrea introducerea posibilitatii utilizarii excedentului bugetar si pentru finantarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corectiilor financiare si sentintelor judecatoresti…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, maine, de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza, ea urmand sa plece, in cursul aceleiași zile, la Bruxelles, in prima sa vizita externa in aceasta…

- 'Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei, in…

- Creșterea economica s-a accelerat in Romania, in 2017, PIB-ul real fiind estimat sa inregistreze o cifra record in perioada post-criza – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și creșterile salariale din sectorul public și privat.…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese din nou la atac si sustine, intr-o ampla analiza postata pe Facebook ca Romania se indreapta spre o noua criza economica. Mai mult decat atat, Citu se intreaba, retoric, daca PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Darius Valcov au vreun plan pentru redresarea economiei.…

- Conflictul dintre putere și opoziție de la București s-a mutat la Parlamentul European, unde miercuri a avut loc dezbaterea cu tema „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”. Comisarul european pe justitie, Vera Jourova, a precizat ca rolul Comisiei…

- Modificarile aduse legilor justitiei din Romania s-au aflat miercuri dupa-amiaza in centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o ora in plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputatii romani care au luat cuvantul avand schimburi de replici pe aceasta tema. Comisarul european pentru…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin.Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader.Statistica ALARMANTA de la ONU: Milioane de romani vor DISPAREA…

- Depunerea declaratiei fiscale 600, amanata Guvernul a prelungit pâna la 15 aprilie termenul de depunere a controversatei declaratii fiscale 600. Pâna atunci, Ministerul de Finante ar urma sa gaseasca o solutie pentru ca persoanele cu venituri extrasalariale legale sa depuna…

- Corina Crețu: Romania trebuie sa accelereze absorbtia de fonduri europene Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Un plan de actiune pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene va fi pus la punct, pâna la 23 februarie, de autoritatile…

- Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relatie buna si un dialog permanent. (...) Am discutat despre proiectele aflate in lucru si, evident, despre problemele si riscurile cu care Romania se confrunta.…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti ca, in cazul in care nu se vor face "eforturi majore", Romania risca sa piarda anul acesta fonduri europene importante. Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Comisarul european Corina Cretu incepe o vizita oficiala in Romania Corina Cretu Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, începe astazi o vizita oficiala în România, pentru a discuta tematica fondurilor europene. Aceasta a declarat ca vine la Bucuresti pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta in urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Intrebat inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei Europene si faptul ca oficialii…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a subliniat, la Antena 3, ca reprezentanța de la București a Comisiei Europene trebuie sa se informeze mai bine asupra realitaților politico- juridice din Romania, respectiv sa dea o imagine corecta și obiectiva oficialilor europeni.

- „Preocuparea PSD-ALDE nu a fost sa guverneze Romania, ci sa iși scape șefii de dosarele penale și de inchisoare. In primele zile de mandat pesediștii au dat, noaptea, ca hoții, Ordonanțele Rușinii pentru dezincriminarea celor mai grave fapte de corupție. Pe tot parcursul anului 2017, in loc sa munceasca…

- Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintele Frans Timmermans au facut , ieri, o declaratie comuna privind evolutiile recente din Romania. “Urmarim cu ingrijorare evoluțiile recente din Romania. Independența sistemului judiciar romanesc și capacitatea sa de a combate in…

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu spune, intr-un mesaj postat miercuri pe Facebook, ca momentele istorice de la 1859 si 1918 au fost rezultate unui proiect politic coerent, dar astazi ne lipseste tuturor acea viziune si proiect de viitor. "Poate ca nu reusim sa facem pe deplin inteleasa semnificatia…

- A inceput perioada oficiala de reduceri in magazine, dar asta nu inseamna neaparat ca o sa va gasiti hainele visate la preturi de nimic. Şi asta pentru că la noi se fac mai mult lichidări de stoc, adică se vând hainele cu numere foarte mici sau foarte mari rămase pe rafturi.…

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a declarat miercuri ca vizita premierului Japoniei in Romania va avea efecte benefice, chiar daca a fost "o situatie, in unele privinte, stanjenitoare", informeaza agerpres.ro. "Sunt evenimente imprevizibile si sunt convins ca prim-ministrul Japoniei…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. În urma deciziei de marţi, toate ambalajele din plastic de pe piaţa…

- Copilul care a murit pe 4 ianuarie a contactat virusul rujeolei in perioada spitalizarii, conform anchetei desfașurata de DSP Suceava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…

- Premierul nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo, citand surse guvernamentale de la Tokyo.

- Guvernul Romaniei a emis in ultimii 10 ani aproape 1.000 de Ordonanțe de Urgența, ceea ce inseamna ca țara noastra s-a aflat intr-o situație excepționala avand in vedere ca saptamanal au fost emise cel puțin doua ordonanțe de urgența.

- Cel mai apreciat interpret de colinde din Romania a ajuns de urgența la spital. Inca de joi seara Ștefan Hrușca s-a simțit rau. El a crezut ca este vorba de o simpla raceala, dar starea lui de sanatate s-a agravat.

- "Mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica" Comisarul european Corina Cretu a declarat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a României, precizând totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica". Potrivit…

- "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent cu care a demarat exercitiul financiar, iata ca putem spune ca toate obiectivele pe care Guvernul Romaniei si le-a propus, si le-a atins. (...) Previziunile pentru anul viitor, daca mergeti in acest ritm, sunt convinsa ca se vor realiza.…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care a participat la semnarea contractelor de finanțare depuse in cadrul Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Programul Operațional

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis sa scoata totul la lumina. Oficialii BNR au dezvaluit ce datorie externa are Romania la finalul acestui an. In perioada ianuarie – octombrie 2017 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5302 milioane euro, comparativ cu 2 835 milioane…

- Capitalizarea Postei Romane se face cu respectarea reglementarilor in domeniul concurentei, a anuntat joi Ministerul Comunicatiilor, intr-un comunicat. Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, s-a intalnit joi cu presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, si…

- Numarul masinilor noi inmatriculate in Romania a crescut cu 14,64%, in primele 11 luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce autoturismele second-hand au fost cu 71% mai multe. Au fost 99.000 de autoturisme noi inmatriculate, fata de 474.487 de masini second-hand. In intervalul ianuarie…

- Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv 241,9 milioane euro. Tarile care au cheltuit mai putin decat Romania din fondurile structurale si de investitii sunt Austria, cu 0,3-, si Irlanda, cu 0,9-. Conform datelor Comisiei Europene, pe primul…

- Pretul lemnului de foc a crescut cu circa 150% in perioada 2011-2017, de la 120 lei metru cub in 2011, la o medie de 300 lei pe metru cub in prezent, in depozitele firmelor de exploatare. In 2017, in sudul tarii lemnul de foc s-a vandut la un pret maxim de 550-600 lei metrul cub, potrivit datelor…