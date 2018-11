Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania, prin care se declara “profund preocupat de revizuirea legislatiei judiciare si penale” din tara noastra. Potrivit Agerpres, documentul a fost adoptat cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri.…

- Parlamentului European dezbate si voteaza marti rezolutia privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea institutiei UE referitoare la modificarea legislatiei penale si judiciare din prisma potentialului de a submina independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie.

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir vorbește, intr-un interviu acordat publicației “New Europe”, despre abuzurile din justiție, dar și despre faptul ca o intervenție a Uniunii Europene pentru restabilirea democrației nu ar fi niciodata tardiva, un prim pas in acest sens fiind facut deja de prim-vicepreședintele…

- Guvernele fostelor state comuniste se vor confrunta cu presiuni bugetare tot mai mari de la Bruxelles daca nu respecta independenta justitiei, a declarat luni agentiei Reuters slovacul Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, care incearca sa devina candidatul fortelor de centru-stanga…

- Premierul critica reacțiile oficialilor UE fata de unele politici nationale. "Ei nu le inteleg pe cele din est, reformele din justitie promovate de guvernul de la Varsovia fiind doar un aspect al problemei, a declarat intr-un interviu acordat postului CNN premierul polonez Mateusz Morawiecki. 'Tarile…

- Parlamentul European dezbate situatia statului de drept din Romania Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Parlamentul European urmeaza sa dezbata astazi situatia statului de drept din România. În plen, va prezenta pozitia guvernului de la Bucuresti, premierul Viorica Dancila.…

- Stolojan susține ca nu exista momentan un risc imediat pentru Romania, ca in cazul Ungariei sau Poloniei. "Deocamdata Romania nu se afla in stadiul Poloniei sau Ungariei in care sa fi avut mai multe etape parcurse in dialogul cu Comisia Europeana despre respectarea statului de drept. Sunt niște etape…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a sesizat Curtea Europeana de Justitie (CEJ) in cazul legii adoptate de Polonia pentru reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Curtea Suprema, spunand ca incalca valorile fundamentale ale UE, potrivit dpa si AFP. Comisia Europeana a solicitat o procedura…