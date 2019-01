Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis joi, 24 ianuarie, o scrisoare premierului Viorica Dancila legata de posibila OUG care sa introduca recursul in anulare pentru cei condamnati de completele de 5 judecatori de la Inalta Curte in perioada 2014-2018, potrivit G4Media.ro.

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis joi, 24 ianuarie, o scrisoare premierului Viorica Dancila legata de OUG anunțata de Tudorel Toader, prin care ar urma ca cei condamnați de completurile de 5 judecatori ale ICCJ in perioada 2014-2018 sa poata contesta deciziile,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader este asteptat sa ii prezinte premierului Viorica Dancila, luni dimineata, o analiza cu privire la recursul compensatoriu si efectele sale, dar si propunerile legislative pe care le are. Toader a anuntat intalnirea cu Dancila intr-o declaratie de presa.

- Guvernul României va prelua un rol de conducere în Uniunea Europeana, în contextul disensiunilor pe care le are cu Bruxellesul din cauza situației sistemului judiciar, comenteaza corespondentul Kit Gillet într-un editorial publicat în cotidianul The New York Times.…

- Președintele Klaus Iohannis i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila prin care ii cere sa introduca pe ordinea de zi punctul privitor la protejarea drepturilor și intereselor cetațenilor romani aflați in Marea Britanie. Astfel, președintele va avea motiv sa mearga la ședința de Guvern. Președintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat luni o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila in care ii solicita sa faca de urgenta toate demersurile necesare pentru ca in noua propunere de buget a Comisiei sa fie incluse fonduri suficiente pentru sprijinirea fermierilor afectati de pesta porcina…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Szilagyi Zsolt, a afirmat joi, intr-o conferinta de presa, ca a cerut premierului Viorica Dancila, printr-o scrisoare deschisa, ca presedintia Consiliului UE pe care Romania o va asigura de la 1 ianuarie 2019 sa aiba pe agenda si teme…