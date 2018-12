Candidatul socialistilor europeni pentru a-i succeda in 2019 lui Jean-Claude Juncker la conducerea Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans, ascunde in spatele zambetului sau placut o ambitie politica ce este contrariata de pierderea influentei familiei sale politice, reunita in congres vineri si sambata la Lisabona, transmite AFP. Fost ministru de externe al Olandei, acest nepot de mineri nascut la Maastricht pe 6 mai 1961 este considerat unul dintre cei mai stralucitori membri ai echipei formate de Jean-Claude Juncker. Numit prim-vicepresedinte, el are imaginea omului puternic al 'Comisiei…