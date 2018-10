Doua accidente pe Centura de Vest, in doar cateva minute

Doua accidente de circulatie s-au produs in aceasta dimineata, pe Centura de Vest a Ploiestiului, in decurs de cateva minute. Primul a avut loc in zona benzinariei Lukoil si au fost implicate doua autoturisme, iar cauza o reprezinta neacordarea de prioritate. In urma impactului o persoana… [citeste mai departe]